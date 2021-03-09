Новые люди обучили тысячи политических команд по всей России

Работа в команде - ключевой навык для «Новых людей».

В Центральном Черноземье прошел федеральный форум партии «Новые люди». Он собрал руководителей предвыборных штабов и представителей партии из Тамбова, Курска, Тулы, Воронежа, Липецка, Орла, Белгорода и Рязани. Аналогичные мероприятия проходят также в Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Таганроге, Калуге, Иркутске, Хабаровске, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. «Науку побеждать» изучали и представители Тамбовского регионального отделения партии.

Как отмечают представители «Новых людей», ключевым направлением на форуме стала разработка подробной дорожной карты, которая позволит кандидатам партии стать будущими депутатами Госдумы.

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года.

- Наше принципиальное отличие состоит в том, что мы строим партию снизу вверх. Привлекаем людей, которые работали на благо регионов, у которых есть готовые проекты, - говорит председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. - Мы собрали команду профессионалов, которые прекрасно понимают, что нужно людям в каждом конкретном регионе. Наши комитеты подготовили десятки инициатив, которые касаются самых разных отраслей: от образования и здравоохранения до ЖКХ и экологии. И в этом еще одно наше принципиальное отличие - мы идем на выборы с умными решениями, а не популистскими лозунгами.

Для участников форума подготовили обширную многодневную образовательную программу с лекциями и мастер-классами. Активистов партии обучали инициировать общественно-значимые проекты, проводить расследования, работать с избирателями, выступать публично, общаться с прессой.

- Безусловно, у каждого региона своя специфика, у каждой команды свой опыт, но нас объединяет одно: все мы разделяем ценности партии «Новые люди», для нас важно в первую очередь построить сообщество единомышленников - людей, которые хотят сделать жизнь в каждом городе и районе лучше и комфортнее. Уверен, что тот заряд энергии и мотивации, который на этой встрече получили активиста из Тамбова, позволит нам воплотить много интересных и нужных для жителей проектов, - говорит Никита Пересыпкин, руководитель отделения партии в регионе.

Партия сформировала и подготовила тысячи политических команд.

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске их поддержали более 15% избирателей.