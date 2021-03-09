Легенды российского футбола разных лет провели уникальный мастер-класс для юных воронежских спортсменов

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

По приглашению департамента физической культуры и спорта региона, депутатов Воронежской областной Думы, регионального отделения ВПП «Единая Россия» в Воронеж приехала команда «Легенды футбола» во главе с легендарным бомбардиром, 2-кратным чемпионом СССР, лучшим футболистом в истории России Александром Мостовым. Футболистов мирового уровня поприветствовали председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель департамента физической культуры и спорта области Владимир Кадурин, депутаты-единороссы регионального парламента.

Владимир Нетёсов поблагодарил футболистов за то, что нашли время приехать в наш город и поделиться мастерством с начинающими спортсменами. Он отметил, что подобные мастер-классы важны для популяризации игровых видов спорта среди детей и молодежи.

– Одна из государственных задач – создание в нашем регионе достойных условий, как для духовного, так и физического развития личности. Сейчас в Воронеже и в районах области открываются современные физкультурно-оздоровительные, профессиональные комплексы и манежи, которые позволяют нашему подрастающему поколению активно заниматься спортом, в частности игровыми видами спорта – футболом, хоккеем, волейболом, – рассказал Владимир Нетесов. – Сегодня мастер-класс дают звезды мирового футбола. Эти счастливые мгновения, наверняка, останутся в памяти мальчишек – начинающих спортсменов. Ведь футбол – это незабываемые эмоции, это игра, которая всегда актуальна и обладает огромной армией болельщиков. А депутаты облдумы от фракции «Единая Россия» будут и дальше способствовать проведению в нашем городе мастер-классов с участием знаменитых спортсменов по всем видам спорта.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Мастер-класс в манеже «Platinum Arena» начался ровно в 13 часов. На поле вышли начинающие спортсмены Академии футбола «Факел» и знаменитые российские игроки разных лет. Среди которых Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Александр Прудников, заслуженный мастер спорта, многолетний капитан сборной России и один из рекордсменов по количеству сыгранных матчей Виктор Онопко, девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко, чемпион Европы среди молодежных команд Игорь Колыванов, чемпион России 2004 года Дмитрий Хохлов. И, конечно, Александр Мостовой – легенда испанского клуба «Сельта», которому болельщики за виртуозную игру дали прозвище Царь.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

– Так совпало, что сейчас проходит серия игр на кубок Александра Мостового. И я, пользуясь случаем, обратился к своим друзьям по сборной, в итоге многие откликнулись. И вот такой массовый мастер-класс у нас получился. Тем более, мы знаем, что Воронеж – футбольный город. По итогам даже такого непродолжительного общения с воспитанниками Академии футбола «Факел», уверен, ребят ждет большое спортивное будущее, – отметил Александр Мостовой.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Затем состоялся товарищеский матч между «Легендами футбола» и командой Воронежской области. Перед началом игры капитаны команд Александр Мостовой под номером 10 и Владимир Нетёсов также в футболке с номером 10 обменялись спортивными сувенирами.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Было отмечено, что за 3 года «Легенды футбола» сыграли более 100 матчей, и все завершились чистой победой. Однако, воронежцы показали на поле достойную игру.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Основное время закончилось со счетом 2-2. Затем состоялась серия пенальти. Один гол в ворота звезд – на счету председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. По общему решению команд финальную точку решили поставить на равном счете. В итоге – заслуженная ничья.