Тамбовчане: «Собак выпустят обратно на улицы?!»

97% отловленный собак вернутся на улицу Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской областной Думе в конце февраля в первом чтении рассмотрели закон, который, в случае его принятия, позволил бы начать работу по отлову бездомных собак с улиц городов и сел региона. На массовые обращения тамбовачн, жалующихся стаи часто агрессивных животных, реагировать пока не могут – федеральный закон вот уже больше года запрещает убийство собак, требуя гуманного отношения к ним. До сих пор в области нет приютов, куда должны помещать отловленных с улиц животных. Тем не менее, процесс не стоит на месте, в первом чтении закон о «бездомышах» в облдуме приняли и с некоторыми доработками (как говорят в управлении ветеринарии, несущественными), собираются рассмотреть его на профильном заседании комитета во втором чтении, а к концу марта и принять в целом. Известно, что в текущем году на реализацию этого закона потребуется почти 27 миллионов рублей, и это средства только на содержание и ветеринарные манипуляции, которые будут проводить с животными, строительство приютов в эту сумму не входит.

- Отлов, транспортировка, содержание в течение 20 дней на карантине, вакцинация, стерилизация и чипирование одной особи обойдется примерно в 8800 рублей, - рассказал «Житью» начальник регионального управления ветеринарии Алексей Филин.

Большой резонанс среди тамбовчан вызвало известие, что после проведения всех этих процедур собак выпустят обратно на улицы. Согласно расчетам, который провели разработчики законопроекта, из 3028 животных в прежнюю среду обитания вернут 2902 особи, или 97% от общего числа отловленных.

- То есть 27 миллионов потратят, а на улицах так и будут продолжать бродить стаи бездомных дворняг?! Собак опять выпустят на улицы? – возмущается тамбовчанка Наталья Воронина. – Где гарантии, что они даже будучи стерилизованными, они не нападут на человека?

Мнения пользователей соцсетей по этому вопросу традиционно разделились, часть тамбовчан считают, что тратить почти три десятка миллионов рублей и не решить проблему «на корню» - это просто разбазаривание денег, которые, по мнению приверженцев такой точки зрения, могли бы пойти на что-то более полезное. Лояльная к бездомным собакам часть жителей области уверена, что это самый правильный путь решения возникшей проблемы.

- На отлов, стерилизацию, прививки для собак просто необходимо направлять деньги, считает тамбовчанин Сергей Немиров. - Это просто необходимо, так как они не смогут размножаться, что снизит их количество, да и вред кому-либо через заражение они нести уже не будут. И да, они действительно станут более спокойными. Но, помимо этого, было бы очень хорошо, если бы ввели обязательную регистрацию животных. Чтобы каждый хозяин получал документ на своих питомцев, чтобы каждая собака была арегистрирована. И чтобы каждый владелец собаки нес персональную ответственность за своих питомцев. Отпустил собаку на самовыгул - получи штраф. Покусала собака кого-нибудь - получи штраф и возмести лечение пострадавшего. Только в этом случае, хозяева будут более ответственно относиться к своим питомцам. А также станет меньше брошенных собак.

В управлении ветеринарии области напоминают, что выпускать собак в их естественную среду обитания – требование федерального законодательства, такая практика существует, и вполне успешно работает в других странах.

- Обратно на улицы будут попадать только неагрессивные особи, остальные будут пожизненно содержаться в приюте, - уверяет Алексей Иванович. – Таким образом мы добьемся того, что стерилизованные животные перестанут размножаться и их количество значительно уменьшится.

Руководитель управления ветеринарии признаёт – совсем с улиц города собаки не исчезнут, популяцию бездомных постоянно пополняют выброшенные или случайно потерянные животные. Но и с этим в ближайшей перспективе собираются бороться.

- С 2016 года разрабатывается закон об обязательном учёте как домашних, так и сельскохозяйственных животных, - продолжает Алексей Филин. – Он предусматривает их биркование, нанесение татуировки или чипирование. Мы рассчитываем, что уже этой осенью этот правовой акт будет принят. Когда это произойдёт, владельцев домашних животных, которые по какой-то причине оказались на улице, будут устанавливаться, разыскиваться. В случае, если хозяин откажется забрать собаку домой, он обязан будет обеспечить финансирование её содержание в приюте.

КСТАТИ

На строительство приютов понадобится от 10 до 25 миллионов рублей

Минприроды сейчас разрабатывает проект создания в России сети приютов для бездомных животных, который предусматривает софинансирование их строительства из федерального бюджета. По предварительным оценкам, сейчас в России создана лишь треть необходимого количества мест в приютах для бездомных животных. В более чем десятке регионов (в том числе и в нашем) нет ни одного приюта. Проект Минприроды предусматривает строительство типовых приютов. Их варианты стоимостью от 10 до 25 миллионов рублей ведомству представило Агентство стратегических инициатив. Предполагается, что часть средств на создание заведений должен направлять регион, а средства федерального бюджета будут «в помощь».

- Строительство приюта в Тамбове запланировано в районе карьера, недалеко от кинологического центра УМВД, - говорит Алексей Филин. – Также ведутся переговоры с уже существующими в области подобными учреждениями, интерес к размещению в нашем регионе приютов проявляют и представители других регионов, не исключается, что часть их будет функционировать на условиях государственно-частного партнёрства.