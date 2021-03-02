Игорь Артамонов анонсировал проект нового общественного пространства в Липецке

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Об этом на своей странице в сети Инстаграм сообщил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что благоустройство территории проведут по просьбам жителей.

«Не раз получал сообщения с просьбой навести там порядок: разбитое покрытие, старый фонтан, неудобные лавочки. Мы нашли решение. Некоторые уже обратили внимание – у площади появилось ограждение. Это начало большого проекта», – сказал Игорь Артамонов.

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Новое общественное пространство будет рассчитано на липчан разного возраста. Для детей создадут модель Солнечной системы и современную площадку с подсветкой, для подростков – скейтпарк. Для всех – комфортные места отдыха, современные павильоны и новый «сухой фонтан» площадью 490 квадратных метров. Летом с водой могут играть дети, а зимой на площади будет работать каток.

Реконструкцию проведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в партнёрстве со Сбербанком. Игорь Артамонов подчеркнул, что ход работ будет строго контролироваться. Открытие обновлённой площади ожидается осенью текущего года.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.