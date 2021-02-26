На благоустройство сквера у детского сада «Подсолнух» в Тамбове собираются потратить 19,5 миллиона рублей

С 2017 года в городе отремонтировали 16 скверов Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

25 февраля в Тамбове объявили аукцион, на котором планируют выбрать подрядчика для благоустройства сквера у детского сада «Подсолнух». Эта территория располагается на севере города, по ул. Свободная, 16Б. Общественное пространство для проведения работ горожане выбрали на рейтинговом голосовании, которое прошло в городе с 10 по 14 февраля прошлого года. Тогда тамбовчанам предложили определить одну единственную территорию, которую будут ремонтировать в 2021-м году. Соперниками территории у «Подсолнуха» стали сквер на бульваре Энтузиастов (от ул. Рылеева до ул. Социалистической) и сквер на ул. Гастелло, 32А. В прошлогоднем голосовании приняли участие больше 41 тысячи жителей города. За благоустройство территории у «Подсолнуха» высказались 17529 жителей города и именно ее объявили победителем в рейтинговом голосовании.

Из документации объявленного на сайте госзакупок тендера следует, что в реконструкцию сквера планируют вложить почти 19,5 миллиона рублей. Понятно, что в процессе проведения аукциона, сумма может уменьшиться. Заказчиком работ выступает МКУ «Дирекция благоустройства и озеленения». К тендеру приложена проектно-сметная документация, которая дает представление о том, как будет выглядеть территория после реконструкции. Здесь планируется обустроить тротуары, оборудовать детские и спортивные площадки. Для детей установят качели, карусель, горку и две канатные конструкции. Подростков и взрослых должны заинтересовать уличные тренажеры, в том числе специальный спорткомплекс для инвалидов-колясочников. Помимо этого в сквере установят лавочки, урны, тематические навесы в форме подсолнуха, сделают ограждение, освещение, высадят деревья и кустарники.

Реконструкция сквера стартуют сразу после заключения контракта с победителем аукциона.

- Срок окончания работ – 1 августа 2021 года, - говорится в документации закупки.

В этом году тамбовчанам также предстоит выбрать территорию, которая будет отремонтирована в 2022 году. Пока предполагается, что это будет один сквер, но в зависимости от того, сколько денег на эти цели будет выделено, число территорий может увеличиться. Традиционного рейтингового голосования, которое в прежние годы организовывали на площадках школ, вузов и торговых центрах, не будет. Мнение горожан будут выяснять в онлайн режиме с 26 апреля по 30 мая. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны, в том числе Тамбова, в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе. В нашем городе на голосование будут вынесены восемь общественных территорий.

- Начиная с 2017 года в областном центре благоустроено уже 16 общественных территорий, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - Среди них как новые скверы и зоны отдыха, так и уже любимые горожанами пространства, которые благодаря нацпроекту приобрели современный облик.

Кстати, сейчас в городе ведут набор волонтёров, которые помогут тамбовчанам, в том числе пожилого возраста, высказать своё мнение по вопросам благоустройства. В мэрии Тамбова обещают, что добровольцы будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтеров обеспечат планшетами для голосования, и с их помощью можно будет проголосовать по номеру телефона. Вступить в ряды таких помощников можно, оставив заявку на сайт dobro.ru. Приниматься они будут до 22 марта.