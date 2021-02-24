В Липецкой области в 2021 году приведут в порядок 61 дорожный объект

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За последние 10 лет в области за год ремонтировали от 15 (в 2011 году) до 326 километров (в 2020 году). В общей сложности в этом году в порядок должны привести 61 объект. Работы проведут во всех муниципалитетах.

«Объём финансирования дорожного ремонта в Липецкой области ежегодно увеличивается, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – За последние годы в Липецкой области проложены новые участки автодорог, возведены современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей».

Помимо ремонта продолжится реконструкция важной региональной трассы Липецк – Данков. Будет сдан четырёхкилометровый участок в районе Новой Деревни и ещё два километра в районе Сухой Лубны. Реконструкция позволит довести трассу до нормативов второй технической категории, расширить проезжую часть, построить переходно-скоростные полосы, заменить конструктивные элементы, и в итоге увеличить пропускную способность дороги и безопасность участников движения.

Также завершится реконструкция двухкилометрового участка Слепуха – примыкание к автодороге «Большая Боевка – Долгоруково». В Грязинском районе продолжится реализация крупнейшего дорожного проекта региона стоимостью 2,7 млрд рублей – строительство трассы «Восточный обход промышленной зоны Липецка». Работы на этом объекте планируют завершить в 2024 году.

На региональных дорогах по программе «Развитие транспортной системы Липецкой области» отремонтируют шесть мостов. Из них три – капитально, а именно, переправу через реку Девица в Усманском районе, через реку Белоколодец в Липецком районе и через реку Пальна в Становлянском районе. Кроме того, в списке на ремонт мосты через реку Птань в Данковском районе, через реку Снова в Долгоруковском районе и через реку Холопчик в Тербунском районе. По программе «Уникальные искусственные дорожные сооружения» будут реконструированы мосты в Ельце (работы начаты в 2020 году) и в Данкове.

В Липецке начнётся реконструкция улицы 50 лет НЛМК, а в Ельце – улицы Коммунаров. Районам будут предоставлены субсидии на ремонт, асфальтирование и отсыпку дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в том числе, грунтовых. Всего приведут в порядок 218,6 километра.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.