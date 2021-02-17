Областной центр может расширить свои границы за счет двух населённых пунктов Тамбовского района: поселка Первомайский и деревни Красненькая, входящие на сегодняшний день в состав Донского сельсовета. Такие планы предусмотрены «дорожной картой», утвержденной в начале февраля этого года администрацией Тамбовской области. Документ предусматривает, что пригородные поселок и деревня поменяют границы и выйдут из состава Тамбовского района, объединившись с областным центром. Жителей Красненькой и Первомайского эти планы не на шутку встревожили. Люди опасаются, что лишатся всех льгот и преференций, которые действуют на сегодняшний день в сельской местности. А их немало. На таких территориях действуют «щадящие» тарифы на коммуналку. Например, разница в стоимости электричества составляет 1 рубль 25 копеек за кВт (2 рубля 90 копеек за кВт платят сейчас в сельской местности, 4 рубля 15 копеек в Тамбове), существенно различается стоимость полисов ОСАГО, для областного центра действует коэффициент 1,2, для области он составляет 0,8. Кроме того, в сельской местности есть возможность взять на специальных условиях ипотеку. Жители Тамбовского района боятся, что грядущие преобразования нисколько не улучшат их жизнь, а напротив, усложнят её.- Жители деревни Красненькая против присоединения к областному центру, - говорит местный житель Валерий Сергеев. - Поменяются в первую очередь тарифы ЖКХ, повысится плата за школьное питание, детский сад, страховка, ипотека на селе, льготы, что будет с общественным транспортом тоже не ясно и т. д. Работа сельского совета нас полностью устраивает, дороги чистятся своевременно. Если решатся на это присоединение, будут ли спрашивать мнение населения? На мой взгляд, вопрос необходимо выставить на голосование!Впрочем, есть и те, кто поддерживает идею объединения.- Лично я выступаю за присоединение нашего населенного пункта к городу. Считаю, что это позволит привлечь дополнительное финансирование, и здесь, наконец, решатся проблемы, копившиеся годами, считает Владимир Калмыков. – Тем не менее, нужно выяснить мнение всех жителей и устроить по этому поводу всеобщее обсуждение.На сегодняшний день несколько рабочих совещаний, посвященных вопросу присоединения территории Тамбовского района к городу, прошли в региональной администрации и мэрии. Как объясняют в городской администрации, объединение части районных территорий с областным центром необходимо, потому что в северной части города сейчас активно ведется строительство, и развитие этой территории собираются продолжать.- Объединение части земель Донского сельсовета и города позволит урегулировать вопросы с принадлежностью инженерных сетей, стабильной подачей коммунальных ресурсов, обслуживанием и содержанием автомобильных дорог, транспортом и другими аспектами жизнеобеспечения территорий, - поясняют в администрации города Тамбова.В частности, присоединение микрорайона «Майский», который является частью деревни Красненькой, должно решить проблему с подключением жителей к сетям водоснабжения и водоотведения. Напомним, в этом микрорайоне участки под строительство получили льготники, в том числе многодетные семьи. Люди построили здесь дома, и до недавнего времени подключали их к коммуникациям, но после смены руководства АО «ТКС» в 2019 году, когда на должность руководителя пришел Геннадий Иващенко, жителям Притамбовья перестали согласовывать присоединение к сетям. Коммунальщики заявили, что фактически не обязаны обеспечивать жителей района и обслуживать сети, которые не находится в их ведении.Как объясняет врио главы города Тамбова Максим Косенков, для решения только «водной» проблемы возможен был вариант объединения микрорайона «Майский» с поселком Первомайский, и уже этот населенный пункт можно было включить в состав Тамбова. Но, на территории деревни Красненькая есть другие земельные участки, неразрывно связанные с городом. Так, в микрорайоне «Телецентр», тоже входящем в состав деревни Красненькой, планируется строительство школы на 2450 мест. Она предназначена для нужд города Тамбова, конкретно для северной части областного центра. Однако земельный участок, на котором запланировано возведение учреждения, фактически находится на территории Тамбовского района. А согласно нормативам, школа, расположенная в сельской территории не может быть рассчитана больше, чем на 250 учеников.- Чтобы получить федеральные средства по нацпроекту «Образование» на строительство новой школы, таких несоответствий быть не должно, - говорит Максим Юрьевич.Есть вопросы по улице Советской. Дело в том, что часть ее расположена в областном центре, а часть – в Тамбовском районе, она как раз проходит по деревне Красненькая. И таких проблем достаточно много.16 февраля администрация Тамбовского района на своем официальном сайте объявила о старте приема предложений по вопросу изменения границ населённых пунктов. Никаких подробностей в этом сообщении, кроме того, что поселок и деревня сохранят статус «сельских населенных пунктов в составе городского округа», нет. Не совсем понятно, как людям реагировать на это объявление и чего собственно от них хотят. В местной администрацию прояснить ситуацию детально не смогли.- Это одно из первых мероприятий, предусмотренных дорожной картой, - говорит заместитель главы администрации Тамбовского района Татьяна Тимофеева. – Вопросов возникает много, по поводу льгот, дальнейшей возможности приобретения жилья на условиях сельской ипотеки. Но пока мы размещаем информационное сообщение, на сайте, в газете, на территориях сельсовета, где указан адрес электронной почты, куда жители смогут направить свои предложения. Ведется и разъяснительная работа, в части наших полномочий отвечаем на вопросы изменения границ, а вот всё, что касается льгот, на наш взгляд, относится к полномочиям городских властей.В администрации Тамбова пояснили, что закон действительно позволяет включить поселение, прилегающее к городскому округу, в его состав, с сохранением статуса сельского поселения. В случае изменения границ, например, применительно к деревне Красненькая, адрес будет выглядеть: «деревня Красненькая, город Тамбов». Такой опыт есть в других регионах: Туле, Воронеже и пр.- Что касается льгот, то поскольку населённые пункты сохраняют статус сельских поселений, то все преференции, предусмотренные для жителей Тамбовского района, сохранятся для них полном объеме и в составе городского округа, - рассказал «КП» Максим Косенков.Процедуру присоединения деревни Красненькой и посёлка Первомайский, согласно дорожной карте, планируют завершить до конца этого года, с тем, чтобы в 2022-м ее положения уже начали работать. Решение об объединении будет приниматься с учётом мнения жителей, причем как Тамбова, так и Тамбовского района. На следующем этапе своё слово по этому вопросу должны будут высказать депутаты Гордумы, Донского сельсовета и Тамбовский районный Совет народных депутатов.