Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов представил президенту страны основные законодательные приоритеты партии. Встреча с Владимиром Путиным прошла 17 февраля.Как сообщается на сайте «ЕР», в первую очередь речь идет о поправках в закон о занятости. Они предполагают, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень. Это сделает услуги центров одинаково качественными по всей стране. Кроме того, усилится межрегиональное взаимодействие – люди будут понимать, что их профессия востребована, например, в соседнем регионе. Это постепенно приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю. Иными словами, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Законопроект скоро внесут в Госдуму.– Центры занятости должны заработать по-новому. Из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости. Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов, которые необходимо подавать в службы занятости, – сказал Сергей Неверов.Владимир Путин одобрил эти предложения.– Давайте совместно с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую, – сказал президент.Тамбовская область, согласно мониторингу Минтруда РФ, в прошлом году входила в число регионов, которые сумели не допустить резкого снижения показателей по вопросам трудоустройства даже в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции.– Наш регион и сегодня остается в числе субъектов с наиболее низким уровнем регистрируемой безработицы – по состоянию на 2 февраля 2021 года этот показатель составил 1,1%, – отметил Александр Куприянов, председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы.Он также подчеркнул важность и своевременность инициатив «ЕР»:– Закон «О занятости» принят в 1991 году. С тех пор в него внесено свыше 50 изменений, и актуально дальнейшее совершенствование. Поправки, предложенные «Единой Россией», предусматривают прямую поддержку безработных, самозанятых, индивидуальных предпринимателей и работодателей. Они помогут улучшить работу служб занятости, появятся новые возможности для создания рабочих мест. Многое еще предстоит сделать, потому что сохраняются проблемы: низкий уровень средней заработной платы, недостаток вакансий, трудности в поиске работы, «серые» зарплаты. Значительная часть безработных вообще не идут в службы занятости и не пользуются их услугами…Еще одна инициатива «Единой России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. Соответствующий законопроект партия внесла в Госдуму 11 февраля.– Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга, – пояснил Сергей Неверов.– Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца, – заметил Владимир Путин, комментируя инициативу.Также Сергей Неверов поднял тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство по поручению президента уже готовит варианты решения этого вопроса.– Мы тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они найдут свое отражение в окончательном варианте, – отметил руководитель фракции и сообщил, что ранее «ЕР» внесла в законодательство поправки, устанавливающие индексацию для пенсионеров-опекунов.Напомним, осенью прошлого года тему защиты гарантированного минимального дохода поднял председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, она будет отражена в народной программе партии на выборах в Госдуму. Над поправками в закон о занятости единороссы работали совместно с Минтруда.