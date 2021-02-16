Правительство выделило Липецкой области дополнительно более 286 млн рублей на развитие сел

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На реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в федеральном бюджете на 2021 год было предусмотрено 12,4 млрд рублей, часть из которых получит и Липецкая область. «Улучшение качества жизни селян – в числе приоритетов деятельности областной власти, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, фапов, детских садов и других социальных объектов».

С учетом запросов регионов Правительство РФ дополнительно направило еще 2,47 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства распределят между 22 регионами, в которых за счет федеральной помощи планируется реализовать более 30 проектов. Речь идет о строительстве и реконструкции школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов.

Липецкая область дополнительно из федерального бюджета получит 286,4 млн рублей. Эти деньги пойдут на строительство корпусов школ в Елецком районе и в Лебедяни, сообщили в управлении сельского хозяйства региона. Всего в нынешнем году на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в федеральном бюджете с учетом допфинансирования для Липецкой области предусмотрено 629,3 млн рублей. Еще 54,6 млн рублей выделит областной бюджет. Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий граждан, благоустройство сельских территорий, строительство школ и детского сада, реконструкцию автодороги.

«Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» включает несколько направлений, целевых программ и мероприятий, – подчеркивает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – На эти цели выделяются значительные финансовые средства из федерального и областного бюджетов. Они направлены на то, чтобы стимулировать людей жить и работать в сельской местности».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.