Александр Матинко: «Открытие» продолжит поддерживать бизнес

Руководитель уверен, что пандемия научила тамбовчан более обдуманно подходить к денежному вопросу.

- Завершен сложный во всех отношениях год. Что изменилось в работе банка «Открытие» в 2020-м?

- В первую очередь, мы стали гораздо мобильнее. Прошедший год дал много поводов для самоанализа и работы над улучшением бизнес-процессов. Бесспорный тренд года – развитие онлайн услуг, сервиса по доставке банковских продуктов на дом.

Что касается показателей, то банк завершил год на позитивной ноте. Кредитный портфель в регионе составил 3,6 миллиарда рублей: портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса достиг 2,6 миллиарда, МСБ – 550 миллионов, а по рознице – 480 миллионов. Объем размещенных депозитов достиг 1,5 миллиарда, из которых 641 миллиона – средства МСБ, а 818 миллионов – розничных клиентов.

Одним из наиболее динамичных направлений явилась реализация зарплатного проекта «Открытия» - к предыдущему году рост здесь составил 150%, что значительно выше средних показателей по банку. Эмитировано почти 3 тысячи карт для жителей Тамбовской области, активная клиентская база банка в 2020-м достигла 7 тысяч клиентов.

- А каковы показатели по ипотеке? - этот рынок в прошлом году тоже был одним из самых подвижных.

- Если сравнивать с 2019 годом, то в 2020-м нам удалось утроить количество выдач ипотечных кредитов. Бесспорно, потребительский спрос резко увеличился благодаря программе «Ипотека с господдержкой», где наш банк установил комфортную ставку в 5,99%. Хорошо восприняты клиентами и другие программы: «Семейная ипотека», «Жилой дом», «Новостройка», «Квартира», а также рефинансирование ипотеки. Наши земляки не только рассматривали приобретение жилья как вариант инвестиций в экономически нестабильный период, но и как возможность снизить свои траты путем рефинансирования.

К слову, мы постарались максимально упростить условия предоставления документов заемщикам, для зарплатных и корпоративных клиентов действуют специальные скидки. Важным шагом стал и перевод значительной части ипотечного процесса в режим онлайн.

- Какое место в работе банка занимают дистанционные сервисы? Как реагировали на их резкое развитие жители области?

- Пожалуй, для начала нужно обратить внимание на региональную особенность: банк начал работать с 2018 года, изначально предлагая возможность производить в дистанционном режиме более 80 % операций. Поэтому тамбовские клиенты «Открытия» привычны к использованию онлайн сервисов. На сегодняшний день 95% вопросов можно решить через удаленные каналы банка.

- Какие настроения и предпочтения тамбовчан главенствовали в 2020-м?

- В первую очередь, надо отметить отсутствие какой-либо паники в связи с экономическими и эпидемиологическими перипетиями. Одним из заметных поведенческих изменений могу назвать отношение к валюте. В 2020-м мы зафиксировали значительный рост ее оборота, как наличными в кассе, так и по инструментам льготной конверсии в онлайне. Для юридических лиц это было актуально как результат взятого курса на развитие внешнеэкономической деятельности. К росту оборота подтолкнули и введенные банком льготные условия по конверсии. В целом, обороты по отношению к 2019 году возросли в десятки раз.

Что касается валюты как возможного способа инвестиций, то в условиях нестабильной мировой экономики это не самый выгодный инструмент. Возможность немного выиграть в стоимости дает мобильное приложение «Открытия»: при продаже 1000 USD / EUR и более, банк предложит клиенту более выгодный курс обмена.

- Сохранение и эффективное вложение средств - насущный вопрос. Куда в 2020-м вкладывали деньги жители нашего региона?

- В прошлом году тамбовчане начали более продуманно подходить к вопросу приумножения средств. В условиях снижающихся ставок по вкладам, мы наблюдали рост интереса к инвестиционным продуктам. Важно, что для того, чтобы грамотно распорядится финансами, не нужно быть специалистом: у ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» существует множество вариантов, когда мы предлагаем уже готовый комплексный продукт. Например, совместно с нашей управляющей компанией «Открытие» мы запустили программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу. А при оформлении одновременно с паем в ПИФе, вы получаете надбавку, а также возможность инвестировать средства с минимальным риском.

- А как чувствует себя региональный бизнес? Чем поддержал банк этот сегмент своих клиентов?

- В целом, крупный бизнес региона прошел 2020 год весьма уверенно. Банк активно кредитовал, нарастив объемы выдач во всех сегментах: 4,2 миллиарда рублей против 1 миллиарда в 2019-м. На подъеме была аграрная сфера - «Открытие» выдал свыше 3,5 миллиарда представителям АПК.

Что касается мер поддержки, то с июня по август 2020 года более 20 компаний сегмента МСП получили помощь в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Свыше 40 миллионов рублей выдано банком на восстановления деятельности местного бизнеса.

Выдан и первый инвестиционный кредит с поддержкой Федерального Фонда МСП на 50 миллионов рублей. Благодаря софинансированию, заемщик расширил свое присутствие в качестве интернет-провайдера на Тамбовщине. Его услуги стали доступны жителям еще двух десятков населенных пунктов региона, и данная работа успешно продолжается.

- Какие перспективы в 2021-м? Станет ли он более стабильным? Что нового ждет клиентов банка «Открытие»?

- Мы с оптимизмом смотрим на 2021 год. Я уверен, что ипотека продолжит оставаться трендовым направлением наступившего года. Также как и инвестиционные продукты. Данное направление мы планируем активно развивать, работая совместно с АО «Открытие Брокер» (компанией, входящей в состав банковской группы).

Если говорить о бизнес-сообществе области, то мы предполагаем, что уже ко второму кварталу ситуация выровняется, потрясения прошлого года в большинстве своем сойдут на нет. Банк продолжит работу с малым бизнесом – этот сегмент клиентов для нас является приоритетным в наступившем году. Кроме того, мы планируем наращивать свое присутствие в аграрном секторе, закрепляя успешные тенденции 2020 года.