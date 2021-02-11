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Общество

Липецкий губернатор Игорь Артамонов снял запрет на работу кафе, баров и ресторанов после 23.00

Об этом глава региона сообщил сегодня на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19
Источник:kp.ru
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