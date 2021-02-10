В Тамбове после жалобы тамбовчанки, перенесшей коронавирус, оштрафуют врачей

В деятельности врачей нашли массу нарушений

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской поступила жалоба тамбовчанки на ненадлежащее оказание медицинской помощи. Женщина пояснила, что почувствовала симптомы ОРВИ и вызвала врача из своей поликлиники. Однако медик к ней не пришел. С трудом пациентке удалось добиться, чтобы врач все-таки явился и осмотрел ее. Терапевт диагностировал у нее бронхит и назначил лечение от этого заболевания. Необходимости в том, чтобы сделать компьютерную томографию и провести тест на коронавирус медик не видел. Тем временем состояние пациентки ухудшалось, и она решила провести эти обследования платно. По результатам КТ оказалось, что степень поражения легких к тому моменту достигла у женщины 60-65%. Когда женщине стало еще хуже, она вызвала скорую, которая приехала спустя 1 час 30 минут после звонка. Пациентку госпитализировали в Тамбовскую ЦРБ. В больнице, как оказалось, кровати стояли впритык к друг другу, отсутствовали шкафы для хранения личных вещей пациентов, а питьевая вода не отвечала санитарным требованиям.

По жалобе тамбовчанки омбудсмен направил запрос в управление здравоохранения с просьбой провести проверку по всем этим фактам, а также обратился в прокуратуру.

В результате проведенных проверок действительно обнаружили нарушения законодательства об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации при оказании медицинской помощи. Они заключаются в том, что к пациентке в день вызова не пришел врач-терапевт из 5-й поликлиники, а в COVID-центре ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» не соблюдались санитарные нормы.

Для проверки качества оказанной помощи прокуратура области привлекла экспертов Тамбовского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД».

В страховой компании проанализировали медицинскую документацию ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5 г.Тамбова» и выяснили, что пациентке действительно не назначили обследование на COVID-19, не указали анамнез заболевания, не проводили контроль температуры тела, сатурацию и пр. пульса, все это, согласно заключению врача-эксперта, создали риск прогрессирования заболевания.

Кроме того, ГБУЗ «Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» не соблюдали время прибытия бригады неотложной медицинской помощи.

По выявленным фактам по поручению прокуратуры области прокурорами Октябрьского района г. Тамбова и Тамбовского района главным врачам ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Тамбова» и ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» внесены представления об устранении выявленных нарушений.

- В связи с выявленными недостатками к ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5 г.Тамбова» и к ГБУЗ «Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Тамбовским филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» будут применены финансовые санкции, - сообщают в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.