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Общество

В Воронеже обустроен центр бесплатной аренды средств технической реабилитации для детей-инвалидов

Пункт проката таких средств открыт в областном реабилитационном центре «Парус надежды»
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