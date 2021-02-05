Тамбовэнерго поблагодарили за обучение школьников основным правилам электробезопасности

.

В адрес заместителя генерального директора «Россети Центр» - директора филиала «Тамбовэнерго» Николая Богомолова поступила благодарность от администрации Средней общеобразовательной школы №1 города Кирсанова Тамбовской области за регулярную работу, направленную на профилактику детского электротравматизма и обучение школьников основным правилам электробезопасности.

Специалисты филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» проводят колоссальную работу по просвещению населения Тамбовской области в сфере электробезопасности. Энергетики на постоянной основе обучают подростков в школах, детских и оздоровительных лагерях, вузах и детских садах правилам безопасного поведения рядом с энергообъектами, в простой и доступной форме рассказывают, что электричество требует внимательного, а самое главное, осторожного отношения. Работа по профилактике детского травматизма ведется в филиале на протяжении долгого времени и носит планомерный, системный характер.

«Специалисты Тамбовэнерго регулярно проводят уроки электробезопасности в образовательных учреждениях Тамбовской области и с особым вниманием относятся к вопросам профилактики электротравматизма. На данный момент, в связи с эпидемиологической обстановкой, мероприятия проходят дистанционно с использованием познавательных видео и презентаций. Уроки направлены на формирование у детей культуры безопасного обращения с энергоприборами и ответственного поведения вблизи энергообъектов, ведь уберечь подрастающее поколение от возможных травм при обращении с электричеством - одна из важнейших задач в работе энергетиков», - отметил заместитель генерального директора «Россети Центр» – директор филиала «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.