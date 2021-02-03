Global FM отмечает совершеннолетие

На фото: Сергей Прохоров и диджеи радиостанции Евгений Журавлев, Ирина Грандо.

Совершеннолетие — это возраст, когда строятся планы на будущее, открываются перспективы. За это время было сделано немало. Это и эфирные проекты, которые пользуются популярностью у слушателя. Один из таких — утреннее шоу «Здравствуй, завтра!», где молодые и харизматичные заряжают настроением.

А также, радиостанция является локомотивом внеэфирных проектов. Одним из последних стал онлайн-радиоконкурс «Высота», который даёт возможность талантливым вокалистам проявить себя и попасть в эфир. Радиостанция организовала работу проекта «Территория детства», направленного на помощь семьям с тяжелобольными детьми. Уже много лет «Прохоров Медиа» является информационным партнером чемпиона страны - государственного ансамбля бального танца «Цвета радуги».

Как сказал основатель радиостанции Global FM Сергей Прохоров: «Многое ещё впереди».

С днём рождения, Global FM!

#globalfmrus #радио #onair #рар