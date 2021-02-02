Следственный комитет проведет проверку по жалобам тамбовчан на бездомных собак

Жалобы на бездомных собак поступают из разных городов и районов области Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Следователи обратили внимание на многочисленные обращения тамбовчан, которые жалуются на засилие стай бездомных собак. Напомним, из-за изменений в федеральном законодательстве с января 2020 года в области полностью прекратился отлов безнадзорных животных. Просто уничтожать их, как раньше, с того момента стало нельзя. Бродячих собак по новому положению нужно отлавливать, помещать в приюты, вакцинировать, стерилизовать, тех, кто не представляет опасности для людей – отпускать туда, откуда их забрали, а агрессивные особи получат в приюте постоянную прописку. В Тамбовской области к новому закону об ответственном обращении с животными оказались не готовы ни после его вступления в силу, ни сейчас, по прошествии целого года. В регионе не появилось ни одного приюта, куда могли бы помещать животных с улиц, до сих пор не приняты областные законы и правила, регулирующие систему отлова и содержания безнадзорных собак. Тем временем, ситуация с бездомными животными накаляется. 12 января в посёлке под Улан-Удэ стая собак напала на 11-летнего мальчика. Растерзанного ребёнка пришлось везти на лечение в Москву, его состояние до сих пор тяжелое. Выяснилось, что аналогичное нападение в этом же населенном пункте произошло еще и в конце декабря. Тогда агрессивные животные напали на 20-летнюю девушку, у нее оказалось обезображено лицо, она также находится на лечении в столице.

После этих ЧП комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку исполнения в регионах закона об обращении с бездомными животными.

Жителей Тамбовской области огромное число бездомных собак тоже пугает не на шутку.

- В микрорайоне Кочетовка-3 дети боятся идти в школу из-за собак, которые бегают возле корпуса, - говорит местная жительница Марина Сергеева. - Уже были случаи, когда собаки кидались на ребят.

В другом населенном пункте этого же, Мичуринского района, малышей боятся водить в садик.

- Хочу вас попросить принять меры по поводу нашей проблемы, - обращается к губернатору области Александру Никитину жительница села Заворонежское Светлана Валеева. - В нашем садике появились стая собак, мы с детьми не можем туда пройти, малыши не гуляют уже месяц. Обращались к руководству, но никто не знает, что делать. Помогите!

Актуальна проблема и для Тамбова, особенно северной его части.

- На улице Героев десантников бродит большая стая собак, часто ее можно увидеть на улице Мичуринской, сегодня видела, как они бежали за девочкой лет 12-14, - рассказывает жительница микрорайона Северный Юлия Савицкая. – Страшно отпускать детей гулять! Заберите собак в приют!

- На ул. им. Петра Яценко бегает стая бездомных собак, - говорит тамбовчанка Ольга Воропаева. - Пару недель назад на меня кинулись возле собственного дома с лаем, еле успела внутрь забежать. Сегодня не дали дочери дойти до остановки, чтобы добраться в школу. Собаки проявляют агрессию!

- В нашем дворе живут 4 бездомные собаки, - рассказывают жители города Рассказово. - Выйти на улицу невозможно. Собаки тащат всё с помоек во двор, воруют кур. Кидаются на прохожих и на детей. Люди возмущаются и предъявляют претензии жителям, так как прижились здесь у нас. Но мы ответственность не несём за них. Обращались в администрацию, но увы пока безрезультатно. Просим Вас посодействовать в этом. Собаки становятся злые, у нас маленькие дети.

Как и раньше, в ответ на эти жалобы жителям области чиновники из разных городов и районов отвечают как под «копирку»: ссылаются на федеральный закон, запрещающий отлов (по факту это было просто убийство), ждут принятия областного закона, денег на обустройство приютов и обещают возобновить работу, как только все эти вопросы решатся.

Такие ответы следователей, инициировавших проверку, тоже не устроили.

- На одно из последних обращений по поводу бродячих животных, поступивших на сайт губернатора, размещен ответ: «ввиду отсутствия возможности размещения безнадзорных животных в приютах, их отлов приостановлен». Из этого следует что на территории городов и районов региона работа с безнадзорными животными, которые представляют опасность фактически не ведется, в том числе из-за отсутствия специальных приютов для них, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тамбовской области Елена Кярсна.

Руководитель регионального управления Следственного комитета инициировал процессуальную проверку. По её итогам дадут правовую оценку полноте и своевременности мер, принимаемых органами, которые уполномочены организовывать отлов животных, а также выполняют надзорные функции в этой сфере.

Кроме того, сотрудники СУ СК проанализируют объёмы и своевременность финансирования властями соответствующих мероприятий.