Николай Богомолов: Мы гордимся нашими сотрудниками

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Электромонтер оперативно-выездной бригады Тамбовского участка Службы подстанций Управления высоковольтных сетей филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Константин Тюрин на протяжении 10 лет увлечен редким, но интересным хобби: занимается изготовлением луков. Работы Константина приносят победы спортсменам и украшают коллекции российских и зарубежных лучников.

Увлечение к Константину пришло из детства: насмотревшись фильмов про Робин Гуда, они с друзьями мастерили своими руками луки и играли. «Когда я стал старше, решил открыть свое дело, которое пришлось начинать с нуля: не было ни знаний, ни нужных инструментов, ни мастерской. У меня, как и у каждого начинающего тогда была проблема – где достать материалы для изготовления. С азов начинать было очень трудно», - поделился электромонтер Тамбовэнерго Константин Тюрин.

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Сегодня луки Константина соответствуют принятым стандартам, но мастер не останавливается на этом и развивает свои навыки, экспериментируя с материалами и придавая изделиям самые разные формы. На изготовление одного лука уходит примерно месяц. За время своего увлечения мастер-самоучка изготовил более 300 луков, где на каждом из них стоит его собственный логотип. Свои работы Константин делает для жителей России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а четыре лука отправлены в Америку. В мастерской тамбовского энергетика представлены разные образцы, например, лук корейского типа и, набирающий все большую популярность, турецкий лук.

«Тамбовская энергосистема славится профессиональными специалистам, настоящими мастерами своего дела. Безусловно, энергетики умеют добросовестно трудиться, но не менее ответственно они подходят и к вопросам проведения досуга. Мы рады, что в нашем коллективе работает такой талантливый человек. Мы гордимся нашими сотрудниками!» - отметил заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.