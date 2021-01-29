Сергей Кутенев: В критической ситуации государство, общество, бизнес должны сближаться

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Об итогах 2020-го и планах на 2021 рассказал Сергей Кутенев, депутат горсовета, председатель Совета орловской Торгово-промышленной палаты, социальный и общественный деятель, генеральный директор Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".

ПОДВОДЯ ИТОГИ, СТРОЯ ПЛАНЫ

- В 2021 году мы ждем перемен к лучшему не только в санитарно-эпидемиологической обстановке, но и в экономике, особенно в области малого предпринимательства. Вспомним ушедший год: чего удалось достичь, чем он вам запомнился?

- Анализируя 2020 год, я бы разделил вопрос на две части: личный опыт в сфере экономической и общественной деятельности и мое понимание общероссийской действительности.

Замедление темпов развития экономики последних лет и усиление борьбы на сужающемся рынке кабельно-проводниковой продукции в любом случае заставляет действовать, реорганизовывая предприятие. Важно наращивать скорость внутренних процессов, увеличивать производительность труда, повышать инициативность и знание сотрудников, их лояльность к организации и ответственность за принятые решения, вести поиск новых рынков сбыта и способов углубления переработки сырья, а также расширять перечень предлагаемой рынку продукции. С таким посылом начался 2020 год для возглавляемой мной организации.

Одновременно с этим была начата общественная работа в роли Председателя Совета Торгово-промышленной палаты Орловской области, я предложил свой опыт крупнейшей ассоциации предпринимателей региона.

В конце января – начале февраля Россия всерьез столкнулась с новой угрозой - вирусом COVID-19. В данной ситуации я задумался о срочном приобретении оборудования для производства медицинских масок, и как вариант нисходящей вертикальной интеграции – производство ткани для их изготовления. Швейные машинки обладают слабой производственной эффективностью и, изначально, они не рассматривались. Но в итоге пришлось запускать производство с низкой производительностью труда на швейных машинках, по сути ручной труд, чтобы закрыть потребность в средствах индивидуальной защиты работников предприятия и их семей. Огромная часть выпущенных масок пошла в волонтерские центры для бесплатной раздачи населению.

На возглавляемом мною предприятии в 2020 году была принята стратегия развития на три года. Она включает политику активного внутреннего процесса преобразования, увеличение доли экспорта, взаимодействие с государством, в том числе при реализации национальных проектов. Постоянный рост заболеваемости коронавирусом в мире заставил в середине марта принять ряд решений: перевод всех возможных сотрудников на дистанционную работу, срочное создание небольшого участка по производству медицинских масок, получение в государственных органах разрешения возможности работы в новых условиях пандемии.

Был проведен ряд совещаний на базе Торгово-промышленной палаты Орловской области с предпринимателями о кооперации в новых условиях и о запросе мер помощи от государства. Рад тому, что мы были услышаны, и часть мер была принята Правительством РФ. Также я понимаю, что в критической ситуации государство, общество, бизнес должны сближаться и наша организация на этом фоне усилила свою социальную активность.

Итогами работы организации стало включение в список системообразующих компаний России, 2 место "Трейдер года" в ЦФО по версии Центра поддержки экспорта России, внедрение систем цифровизации на всех уровнях организации и во все бизнес-процессы предприятия, повышение уровня производительности труда и рост самой компании. Отдельный блоком являются инвестиции в человеческий капитал: дополнительное обучение ключевых сотрудников по программе инновационный менеджер и внедрение части их проектов уже в 2020 году. Также в 2020 году продолжено сотрудничество с госкорпорацией «Росатом» в рамках пилотного проекта «Эффективный регион». Основной целью стали анализ и разработка новой модели производства. В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в июле 2020 года прошло обучение сотрудников по программам профессионального обучения и дополнительной профессиональной переподготовки. Обучение и проведение тренингов для сотрудников нашего предприятия осуществлялось Федеральным Центром Компетенций. В рамках реализации проекта по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» было отправлено на обучение во Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России четырнадцать сотрудников, которые в 2020 году успешно завершили обучение.

ОБЩАЯ УГРОЗА, ОБЩИЕ ПОБЕДЫ

- Как вы оцениваете общероссийскую общественно-политическую ситуацию и экономическую ситуацию в условиях сложного, "коронавирусного" года?

В первую очередь 2020 год запомнился разбалансированностью общественно-политической и экономической системы. Причем не только на территории Российской Федерации. Мы видели ряд дестабилизирующих событий: беспорядки на Дальнем Востоке, в Башкирии, в Беларуси, а сегодня и в США. Большое количество силовых, экономических и политических ресурсов были задействованы для урегулирования вышеописанных ситуаций. Защита правопорядка и создание условий сглаживающих противоречий, поддержка населения – являлись главными направлениями усилий власти 2020 года. Одновременно с этим отметим увеличение числа провокаций на митингах, не только с призывами к неповиновению, так и физические провокации, а также работу провокаторов в интернете.

Однако изменение конституции и голосование по поправкам показали направление власти на реформы российской государственности, которые были всесторонне поддержаны населением.

Знаковым событием, повлиявшим на жизнь всех граждан, стала пандемия COVID-19. О ней много сказано, но ее влияние на экономическую составляющую достойно дополнительного анализа. Мы видим снижение макроэкономических показателей – с января по октябрь 2020 года уровень ВВП снизился на 3,6 % по отношению к 2019 году, уровень промышленного производства на 3%, инвестиции на 4,1 %. Но при этом удалось сохранить инфляцию в пределах 5% уровня. Безработица в 2020 году выросла с 4,6 % до 5,7 %. В тоже время мы должны понимать, что это происходило в период жесткого ограничения как фактической работы, так и перемещения товаров. Многие рынки просто оказались закрыты для нас. Тем не менее условная адаптивность российской экономики оказалась одной из самых лучших в мире.

Так, например, итальянская экономика сжалась на 18,5%, португальская — на 14,1%, французская — 13,1%. В противовес этого российский бизнес максимально быстро перестроился на новые форматы работы – удаленного офиса, онлайн совещаний, методов торговли.

Отмечу, что синхронно с фактическими изменениями в экономике сработали наши законодатели. Они сумели быстро и качественно, а главное оперативно реализовать нормативно-правовые акты, позволяющие узаконить методы работы. Как пример – это законопроект по удаленной работе, облегчающий жизнь как работодателю, так и работнику.

Также огромным успехом я считаю выпуск вакцины против короновирусной инфекции COVID-19. Это яркое доказательство жизнеспособности российской науки, производства, консолидации государства и общества при решении сложных, подчас невыполнимых задач.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО НЕОТДЕЛИМЫ

- Говоря о государстве и обществе, о людях, как вы видите это взаимодействие в будущем?

Помимо экономических вопросов, я считаю вопрос взаимодействия государства и народа базовым, фундаментальным. Государство или государственность неотделимо от общества, а общество в свою очередь формирует государственность. Но надо понимать, что их взаимодействие неоднородно исторически. Есть два крайних полюса. Один представляет собой централизацию власти, державность и величие. Но и цена за такую Великую Россию высока – индивидуум становится «винтиком» большой машины, ресурсом государства для достижения национальных целей. В противовес этому, второй полюс, максимально снижает ценность государственности власти и управленческие решения переходят к индивидууму. В своем апогее – это анархия, безвластие, откровенно либеральные ценности по принципу «каждый может все». Это касается и отношения к людям, к любви, к Богу.

Я считаю, что мы сейчас находимся в состоянии некого баланса отношений государства и общества, индивидуума, но с учетом их разнонаправленной деятельности. Результаты работы в условиях существующего баланса, мягко говоря невелики. Таким образом, необходимо задать вектор однонаправленной работы государства и гражданина, создавая синергию совместной работы. Ранее подобный вектор задавался государственной идеологией, сейчас согласно конституции, никакая идеология не может признаваться государственной. Здесь это перекликается с национальными целями развития страны – без участия и консолидации общества они не смогут быть достигнуты. Мы должны в сочетании с одновекторностью направленности усилия государства и человека создать условия для баланса интересов.

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ

- Сегодня в России активно реализуются национальные проекты, затронувшие практически все сферы жизнедеятельности человека. По-вашему, нацпроекты - инструмент развития?

Это мощнейший инструмент развития! Это и систематизация целей и задач, и закрепление сроков и ответственных, и декомпозиция на частные задачи, в том числе на региональном уровне. Но, мне думается, мы должны их трансформировать и включать в рабочий процесс общественность. Ведь один из главных факторов успеха реализации стратегии – это включение в ее разработку, реализацию –непосредственных исполнителей. Человек и выступает таким конечным исполнителем, вера в реализацию - тот драйвер который сплачивает вокруг себя, приводит к успеху.

Фактические данные реализации национальных проектов по состоянию на октябрь 2020 года – кассовое исполнение составляет 70,2 % из выделенных 2,22 трлн. рублей, или 1,56 трлн. руб. Лучшую динамику показывают национальные проекты «Демография» — 86,2 %, «Малое и среднее предпринимательство» — 75,7%, «Здравоохранение» — 73,7 %. Аутсайдеры: «Цифровая экономика» — 34,4 %, «Жилье и городская среда» (52,2%) и «Экология» (53,7%).

Мы видим ряд отстающих проектов, которые не могут «впитать» все выделенные ресурсы на них и дать общий результат по проекту.

Касательно национальных проектов, может бюджеты на некоторые из них завышены?

Ни в коем случае. Бюджеты надо не урезать, а увеличивать. При этом искать реальную платформу государственно-общественного взаимодействия. Чтобы проекты были не «рисованные», а практически реализуемыми. Однако, отмечу парадоксальную ситуацию. Все мы функционируем в режиме ограниченности ресурсов - и регион, и страна, и весь мир. Ресурсы могут быть разными: финансовыми, материальными, природными и экологическими богатствами, технологиями, человеческим капиталом и т.п. Но при этом, как получается, что при выделении бюджета он не исполняется? Значит есть разрыв между планом и действительностью, возможно не хватает ресурсов для исполнения или они разрознены, а также возможна ситуация, при которой хватает ресурсов, и они сконцентрированы, но отсутствие одновекторности движения государства и общества нивелирует ресурс без необходимого результата.

В ПРИОРИТЕТЕ - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

То есть ресурсы ограничены. Но одинаковы они по важности? Можно выделить то, на чем в национальном отношении необходимо концентрироваться?

Все ресурсы ввиду своей ограниченности важны, но особый акцент, я бы хотел сделать, на развитие человеческого капитала. Это станет, да уже становится, национальным приоритетом. Природные ресурсы могут закончиться, технология устареть, финансы перераспределиться в более рентабельные сектора. Только человеческий капитал объединяет все воедино, придает смысл деятельности в области управления и оптимизации, росте эффективности. Именно развитие человеческого капитала позволит управлять и успешно реализовывать национальную стратегию.

- А что для вас национальная стратегия?

Сложный, но интересный вопрос. Начну с личного опыта. Возглавляемое мной предприятие на протяжении пяти лет работало с ежегодным планом развития и бюджетом. Достижение результатов, в таком коротком временном отрезке, является тактическим успехом. Однако без четкой разработанной стратегии отсутствуют скоординированные усилия для достижения глобальных целей.

На сегодня руководимая мной организация внедрила трехлетнюю стратегию развития. Стратегическими целями организации являются: достижение высокого уровня управляемости и организации, за счет оптимизации бизнес процессов, а также автоматизации функций управления и совершенствования стилей руководства на всех ступенях менеджмента; установление благоприятного финансового здоровья компании, укрепление и поддержание стабильных доходов сотрудников; разработка и внедрение наукоемких, технически сложных, программно-аппаратных комплексов; повышение производительности труда для снижения себестоимости выпускаемой продукции и сокращения сроков производства; развитие положительного внутреннего имиджа и рост лояльности сотрудников к компании.

Теперь масштабируем требования по развитию до величины страны и видим, что в национальном масштабе формирование стратегии должно опираться на долгосрочность прогнозирования, в горизонте 20-25 лет. То есть базовый срок – планирования на «одно поколение», от рождения до выхода на трудоспособный возврат, активное включение в экономику. Это перекликается с демографическими проблемами, люди четко понимают, как они будут ставить своих детей на ноги, какие изменения и социальные обязательства их ждут в указанном диапазоне. Субъекты экономики также понимают механику изменений и на этом основании строят свои среднесрочные и долгосрочные планы, особенно инвестиционные, со сроком окупаемости более 7-10 лет.

Следующим шагом я бы дифференцировал национальные приоритеты по блокам влияния. Разделил бы на следующие группы.

Первый блок «стабильность» — бюджетная политика, инвестиционная политика, здравоохранение, жилье и городская среда, государственное управление. Это текущие операционные задачи, которые дают возможность жить комфортно здесь и сейчас. Второй блок «развитие» — цифровая экономика, производительность труда, экспорт. Это три кита развития экономики – увеличение эффективности, оперативность информации и расширения рынков, в том числе не сырьевых. Рынок сейчас просто не может быть внутренним. При текущем уровне глобализации весь мир – это наш рынок. Таким образом мы получим дополнительный «глоток» финансовых ресурсов для реализации всех поставленных целей. И третий блок «будущее» — экология, демография, наука и образование, культура. Все что касается человеческого капитала и его приумножения. В этом наше будущее, в этом наша национальная общность.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ - ДЕЛО КАЖДОГО

- Хорошо. Новые направления целеполагания обеспечат более успешную реализацию?

Конечно нет. Мне видится в текущей системе ряд ограничений, которые в долгосрочной перспективе тормозят систему реализации национальных проектов. Во-первых, это низкая цифровизации всей системы управления. Информация должна собираться в метаданные, агрегироваться и оперативно доставляться до зон принятия решения. Приведу пример, сейчас конец января, а доступные статистические данные – только октябрь 2020 года. Лаг между сбором данных и их доступностью сейчас 3-4 месяца. А выходить мы должны на показатели максимум двух недель. Доступные технологии позволяют это делать.

Во-вторых, это контроль получаемой информации. Должна быть разработана система триггеров, которые как «флажки» поднимаются при невыполнении чего-либо. Нет кассового исполнения по итогу квартала, мы видим сработавший триггер по национальному проекту в течение двух недель и принимаем оперативные решения. Скорость информации, ее аналитика, интеллектуальная интерпретация – все это обеспечит эффективную реализацию национальных проектов.

В-третьих, есть деформация человеческого управленческого потенциала в сторону ожидания и так называемого пост решения, решения принятого после наступления событий. Это неверно в корне. Предвосхищение события, качественное планирование – это залог достижения конечного результата. Здесь нам не обойтись без инвестиций в человеческий капитал. Новое поколение управленцев, и государственных, и частных, обязаны обладать соответствующими времени (и даже опережающими) компетенциями. Ограниченность ресурсов неизбежно приведет к развитию внутреннего потенциала.

В-четвертых, сцепка государства и человека – это не пустые слова, это внутренняя энергия системы, которую мы можем и должны высвободить. Первый шаг – принятие участия в разработке 20- летней стратегии развития государства. Не на бумаге, в не понятно кем и как сформированных комитетах и объединениях, а в действительности. Чтобы каждый чувствовал свою сопричастность, чтобы государственные задачи не становились чем-то далеким и не понятным, вызывающие антагонизм, а были общим делом каждого, элементом будущего детей.

ПОИСК БАЛАНСА

- Допустим, стратегия выглядит прозрачно и понятно. Но исполнять все равно придется регионам. Как говорят «царь хороший, бояре плохие». Не разобьется ли общее о частное?

Любые дедуктивные умозаключение условны. Разбивка по блокам тоже условность, которую мы принимаем для простоты и обобщения гипотезы. Что касается региональной переменной, то безусловно это «узкое место», которое тормозит развитие страны. Как и в большинстве разнополярных процессов здесь необходим баланс интересов: государственных, региональных, человеческих.

На государственном уровне это баланс централизации и децентрализации. При перекосе в сторону административного центра по факту получаем прямое управление и регулирование, при усилении автономии регионов снижается контроль, при сомнительном росте эффективности, растет уровень непотизма. Точечная настройка этой переменной – один из путей реализации национальных целей. На уровне региона должно быть четкое понимание целей и задач с их однозначным трактованием, установление иерархии исполнения, обеспеченность бюджета финансовыми ресурсами.

Но для человека жизненно важно, чтобы главным элементом воздействия оставался именно он, его благополучие и защищенность ставилось во главу угла. Своего рода умеренный государственный антропоцентризм – это баланс государственных и индивидуальных целей.

Регионы неодинаковы. Нельзя сравнивать, например, Москву или Казань, с Ивановской областью или Дальним Востоком. Разные географические, демографические, экономические и тому подобные предпосылки.

Действительно, мы живем в очень большой стране. Не количественно, есть страны и больше, а территориально. Я не воспринимаю это как проблему, это наше богатство. Но, как и любым богатством, то есть ресурсом, который в конечном счет ограничен, надо уметь воспользоваться. И здесь опять мы приходим к балансировке – с одной стороны выравнивание регионов, с другой – соблюдение интересов их автономии. Правильно ли будет перераспределить половину бюджета города Москвы на, например, Курскую область? Думаю, неправильно. Да, Курская область экономически станет сильнее огромного количества областей, но Москва станет существенно хуже.

У каждого региона есть естественные или исторически сильные стороны, их точки роста. Памятуя об ограниченности существующих ресурсов, необходимо эти точки роста развивать, инвестировать в них. При этом региональное выравнивание должно быть целенаправленным и точечным. На основе сквозных информационных технологий и установленных индивидуальных триггеров. Важен не принцип переливающихся сосудов, а подъем общего уровня в системе.

- Приведете частный пример?

Хорошо. Возьмем Орловскую область. Она не обладает уникальной идентичностью, бюджет области порядка 35 млрд. руб. Из них около половины – это поступления из федерального бюджета. Теперь поэтапно. Сформированные национальные стратегические цели воплощаются в национальные проекты. Проекты в виду ограниченности ресурсов фиксированы и регламентированы. Далее происходит декомпозиция стратегических целей и доведение их до регионального уровня. Четкость, ясность, прозрачность, а также оперативность – ключевые параметры этих целей. Далее устанавливаются исходя из региональной специфики триггеры по каждому блоку влияния и по каждому направлению и доводятся до руководителей департаментов, членов регионального правительства. Контроль и обратная связь при невыполнении показателей фиксируется и принимаются управленческие решения. При этом внутренняя реализация остается на уровне региона и принятия внутреннего решения. Это сохраняет баланс между федеральным центром и регионом.

- В заключение, адресуйте слова пожелания на 2021 год.

Самое главное – это здоровья. Беречь себя и близких, ответственно относиться к себе и окружающим. Также хочу пожелать любви к своей стране. Сейчас слово "патриот", превратилось чуть ли не в ругательство. Я люблю Россию, и хочу сделать ее лучше, богаче, комфортнее для жизни. И если нас таких будет много, то и результат придет. Намного быстрее, чем нам кажется.

Беседовала Анастасия Варданян