Тамбовских предпринимателей научат работать с франшизой

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Предпринимателям предлагают принять участие в бесплатной обучающей программе под руководством опытных наставников. О том, как она будет проходить, рассказали на пресс-конференции в деловом пространстве «Геометрия бизнеса».

Преимущества программы

Во-первых — это обратная связь. Участники программы могут общаться с единомышленниками и задавать вопросы наставникам. Во-вторых, им предоставляется возможность поучиться у лучших экспертов франчайзингового рынка, включая собственников сетей, а также трекеров и коучей с опытом работы в акселерационных программах для предпринимателей, таких как бизнес-школа «Сколково» и Фонд поддержки социальных проектов. Таким образом, предприниматели получат большой объем знаний совершенно бесплатно.

Первые акселерационные сессии пройдут с 25 по 27 сентября в режиме онлайн. Затем с 28 сентября по 16 октября участники в течение трех недель будут выполнять практические задания при поддержке кураторов. Раз в неделю в рамках программы будут организованы Zoom-встречи с экспертами для оценки результатов и консультаций от спикеров.

- Центр «Мой бизнес» реализует много различных программ, направленных на оказание поддержки предпринимателям. Как раз одна из них - «Франчайзинговый акселератор». Это обучающая программа подходит тем, у кого есть риск потери бизнеса и тем, кто рассматривает открытие своего дела по франшизе как возможную альтернативу предыдущему опыту, - говорит директор АНО «Центр координации поддержки бизнеса» Петр Семьянинов. - Мы хотим поддержать наших бизнесменов в нынешнее непростое время, и подготовить их к выходу из этого периода.

По словам экспертов, рынок франчайзинга в России сравнительно молод. Российским франшизам на данный момент не более 20 лет. За это время специалистами были проанализированы все актуальные ошибки ведения этого вида бизнеса. Эксперты пришли к выводу, что 90% всех ошибок предприниматель допускает в самом начале, когда человек покупает не тот бизнес. Именно на это и будет нацелена программа — предпринимателей обучат техникам, которые позволят не допустить промах при выборе той или иной франшизы.

- Многие предприниматели выбирают франчайзинговую модель ведения бизнеса, как наиболее безопасную. Но это подходит далеко не всем. К тому же, именно в России есть большая проблема неверного выбора бизнеса. Наша франчайзинговая программа облегчает этот выбор, - сказала соорганизатор проекта «Франчайзинговый акселератор», эксперт, практик по франчайзингу Алена Кришевич. - В разработке программы принимали участие сами создатели франшиз, чтобы посмотреть на свое дело глазами покупателей. Технология нашего франчайзингового акселератора дает гарантию заключения лучшей сделки. Слово «лучшей» здесь употребляется не в качестве красивого маркетингового слова, а имеется в виду более эффективная технология.

Ключевые плюсы программы:

- снижение финансовых потерь при покупке «не той» франшизы

- подготовленные партнеры для устойчивых брендов и ускорение развитие сетей

- повышение качества заемщика для финансовых структур

Результаты пилотного проекта

Программа «Франчайзинговый акселератор» показала успешные результаты при пилотировании в Москве. Участие в ней приняли предприниматели не только из столицы, но и из других регионов - Екатеринбургской, Ленинградской областей и Хабаровского края. 50% выпускников заключили выгодные сделки и сразу подписали соглашение на открытие франшизы с выбранными брендами. Проект полностью оправдал себя, учитывая, что это был самый разгар пандемии в столице.

- Наша задача - сформировать на российском рынке некую экосистему, которая позволит франчайзингу развиваться комфортно. К примеру, мы создали предложение по ведению иного скоринга для франшиз при получении кредитных средств. Сейчас наши выпускники имеют возможность получать кредиты проработав полгода, - говорит соорганизатор проекта «Франчайзинговый акселератор», руководитель объединенной рабочей группы по франчайзингу при Уполномоченном по защите прав предпринимателей, Деловой России, стратегического проектного офиса по развитию предпринимательства Галина Радаева.

Главная цель программы - выпускать осознанных франчайзи, т.е. покупателей франшиз, которые досконально изучают все предложения и выбирают лучшее для себя, основываясь на своем опыте, ресурсах и задачах.

- Человек не вступает в брак с первым встречным, в этом деле нужно время. Такая же история и у бизнеса. Нельзя выбирать первую попавшуюся франшизу, - отмечает Алена Кришевич. - Хочу заметить, что между образовательной и акселерационной программой есть большая разница. Когда ты участвуешь в первой, ты приходишь туда, чтобы купить чей-то успех. А когда принимаешь участие в акселерационной программе, ты приходишь чтобы проработать свою потенциальную неудачу. Поэтому наши выпускники на практике выявляют свои минусы, и что самое главное — признаются в них и прорабатывают риски.

Уже 70% участников пилотной программы оставили положительные отзывы с благодарностями организаторам, подчеркнув, что стали гораздо лучше знакомы с рынком франшиз и теперь способны на более высоком уровне оценить различные предложения в этом сегменте.

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О конкуренции на рынке франчайзинга и псевдофраншизах

Коммерческий директор сети «АМД-Лаборатория», член экспертного совета «Российской ассоциации франшиз» Евгений Попилюк напоминает предпринимателям, что в настоящее время на рынке франчайзинга действует огромная конкуренция. И если 15 лет назад франчайзеры были рады любым партнерам, то сейчас дела с этим обстоят более серьезно.

- Примерно с 2015 года в России начался жесткий отбор франчайзи. И если вы придете к владельцу франшизы с одним желанием ее купить, то вас, скорее всего, развернут обратно, - объясняет Евгений Попилюк. - Богатые мужья, желающие приобрести готовый бизнес свой жене, сегодня отсеиваются на первом этапе. Франчайзеры заинтересованы не сколько в платежеспособном предпринимателе, сколько в том, кто знает на что идет и имеет опыт. Поскольку я лично отбираю новых членов в «Российскую ассоциацию франшиз, то могу сказать, что за последний год 7 из 10 заявок было отклонено. Люди приходят на рынок франшиз, проработав всего год-два, не пережив на себе определенные риски.

К тому же, довольно часто предприниматели сталкиваются с таким явлением как псевдофраншизы. Об этом участникам программы также рассказывают эксперты, чтобы по ее окончанию они не попались на удочку мошенников. Псведофраншиза представляет собой точную копию уже известной марки. Недобросовестные компании копируют популярные бренды до мельчайших деталей — фирменные цвета, названия товаров и т.д. При этом у некоторых фирм даже нет бизнес-плана.

- Франчайзинг — долгое и взаимовыгодное сотрудничество, которое нельзя строить на обмане. У основателей псевдофраншиз только одна цель — выкачать максимальное денег с покупателя франшизы, - добавил Евгений Попилюк.

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Кстати, по окончании программы некоторые предприниматели признались, что ошибочно считали франшизы легким способом заработка денег. Эксперты уверены, что теперь они станут более внимательными и разборчивыми при работе с франшизами. В случае с франчайзинговой моделью бизнеса принцип сделать «на авось» не пройдет.

- В Германии ты даже не можешь открыть предприятие, если у тебя нет специального предпринимательского образования, денег, долгосрочной аренды помещения и партнера, который тебя подстрахует в первые 5-10 лет работы. В России подход другой. А это значит, что предприниматели должны сделать максимальное количество выводов и думать собственной головой прежде, чем купить франшизу. Именно поэтому действующие франчайзеры, франчайзи и инвесторы создали эту программу, - добавила Алена Кришевич.

Ксения АЛЕШИНА