Николай Богомолов: Помогая людям, даем им понять, что мы – вместе

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Тамбовские волонтеры-энергетики под руководством заместителя генерального директора - директора филиала "Россети Центр Тамбовэнерго" Николая Богомолова посетили бывших сотрудников филиала, обладателей почетного звания "Ветеран Труда", отработавших на предприятии более 30 лет. Все они в период пандемии находятся на самоизоляции.

Волонтеры вручили ветеранам витаминные наборы, состоящие из фруктов. Пенсионеры были очень рады получить помощь от бывших коллег. Волонтеры могут оказывать помощь не только в покупке и доставке продуктов, но также помогут оплатить коммунальные услуги и другую необходимую помощь.

Причем, активисты строго соблюдают меры предосторожности - используют маски, обрабатывают руки антисептическими средствами. Также каждому пенсионеру предприятия будет вручена памятка с контактны и телефонами, по которым они могут обратиться за помощью.

«Тамбовэнерго, по мере возможности, старается оказывать поддержку и дарить внимание людям. В первую очередь мы стараемся оказать помощь ветеранам труда нашей организации. Помогая людям, мы даем им понять, что они не забыты, они не одни. Мы – вместе!» - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.