Сбербанк поздравил тамбовских студентов

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Утро 25 января руководитель отделения начал с видеобращения, адресованного бакалаврам, магистрантам и аспирантам Тамбовского государственного технического университета, преподавателям и сотрудникам, собравшимся в концертном зале ТГТУ.

Поздравив с Днём российского студенчества, Владимир Компаниец пожелал всем здоровья, благополучия, открытий, успехов в научном и образовательном поиске.

Владимир Компаниец:

- Сбербанк дорожит партнёрскими отношениями с ТГТУ, - отметил управляющий, - Ваш университет готовит для нас отличных специалистов. Мы активно сотрудничаем с вами в рамках проекта «Университетская кафедра в Сбербанке» и недавно созданного научно-образовательного центра «Цифровая экономика». Мы ценим деловые отношения с ректоратом технического университета, профессурой, институтами, кафедрами. И, конечно, с вами, уважаемые студенты.

Во второй половине дня Владимир Компаниец принял участие в торжественной церемонии, прошедшей под сводами крытого катка ТГУ имени Г.Р. Державина, где по случаю Татьянина дня было организовано ледовое шоу с участием представителей всех институтов и факультетов. В костюмированном маскараде приняли участие российские юноши и девушки, а также студенты из десятка зарубежных стран.

Здесь же вручались награды победителям конкурса «Студент года». Управляющий отделением Сбербанка, приветствуя державинцев, поблагодарил вуз за конструктивное сотрудничество и подготовку кадров для Сбербанка, пожелал, чтобы хорошее настроение, счастье, любовь и уверенность в себе никогда не покидали молодое поколение. Владимир Компаниец вручил награды Сбербанка лучшим спортсменам университета.

Не остался без внимания сберовцев и коллектив Мичуринского государственного аграрного университета. В канун студенческого праздника менеджер Тамбовского отделения Владимир Пеньков пригласил в студию «Нового века» на авторскую программу, вышедшую на Общественном телевидении России, ректора аграрного вуза, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Вадима Бабушкина.

Речь шла о студенческих традициях, о новых направлениях подготовки специалистов, о сотрудничестве Сбербанка с Мичуринским ГАУ в рамках летнего образовательного интенсива для школьников СберКампус.

Ожидается, что сотрудники Тамбовского отделения ПАО Сбербанк в ближайшие дни пригласят студентов университетов к участию в квизе и ряде других интеллектуальных программ.