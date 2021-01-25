Тамбовские больницы подключили к супербыстрому 4G-интернету

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Всего скорость мобильного интернета была увеличена на территории порядка 10 – городских и сельских больниц, школ, спортивных объектов. Супербыстрым мобильным интернетом оператор обеспечил посетителей и врачей областной детской больницы, областных больниц им. В.Д.Бабенко и им. Архиепископа Луки, городских клинических больниц № 3 и 4 в Тамбове, городской больницы им. С. С. Брюхоненко в Мичуринске, а также городской больницы в Котовске и районной больницы в Инжавино и др.

«В 2020 году в крупнейших больницах и поликлиниках региона мы наблюдали двух- и трёхкратный рост интернет-трафика. Мы понимаем, как важно оставаться на связи, пользоваться качественным интернетом со смартфона или планшета, когда ты находишься в лечебном учреждении. Поэтому в 2020 году в кратчайшие сроки улучшили качество связи на территории тамбовских больниц. Теперь медики при необходимости могут решать острые и критические вопросы по лечению максимально быстро, а пациенты – использовать мобильный 4G-интернет как для связи с родными, так и для организации собственного досуга», – подчеркнул технический директор МТС в Тамбовской области Сергей Ушанев.