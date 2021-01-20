Конкурс на главу Тамбова признали несостоявшимся

Один из кандидатов заявил самоотвод

20 января в Тамбовской городской Думе состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы областного центра. Напомним, документы на комиссию представили семь кандидатов. Но, как выяснилось, у пяти из них документы не соответствовали условиям конкурса. Поэтому к основному этапу их не допустили. Таким образом, на пост мэра Тамбова стали претендовать два кандидата: глава Котовска Алексей Плахотников и директор Бюро безопасности жизни и бизнеса ООО «Ресурсный центр «Интеграция» Андрей Толмачев. Но во время заседания конкурсной комиссии Андрей Толмачев взял слово и сообщил, что снимает свою кандидатуру с конкурса.

- Андрей Игоревич пояснил, что выражает несогласие с процедурой назначения главы областного центра, и сказал, что правильно, на его взгляд, было бы вернуться к прямым выборам мэра, который определяли бы жители областного центра, - сказал член конкурсной комиссии Артем Александров.

Кандидатуру единственного оставшегося претендента – Алексея Плахотникова, рассматривать не стали, так как это противоречит положениям конкурса.

Таким образом комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова решила признать конкурс несостоявшимся. Как сообщила председатель Тамбовской городской Думы Елена Леонова, решение об объявлении нового конкурса примут в ближайшее время. Обзавестись новым градоначальником областной центр, по закону, должен в апреле этого года. До объявления результатов новых выборов врио мэра остается Максим Косенков.