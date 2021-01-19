В период новогодних праздников на территорию региона обрушился аномальный снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создавали экстремальную нагрузку на линии электропередачи.Незамедлительно в Бежецкий район Тверской области были направлены 5 бригад, 33 специалиста для оказания помощи в восстановлении электроснабжения на территории региона. Чтобы ускорить устранение последствий, вызванных непогодой и вернуть свет и тепло в дома жителей, дополнительно были выдвинуты силы еще из 11 бригад тамбовских энергетиков.На данный момент в Торжокском, Кувшиновском и Лихославльском районах Тверской области задействовано 16 бригад Тамбовэнерго, 103 специалиста, 27 единиц специализированной и автомобильной техники и 2 снегохода.Сотрудникам Тамбовэнерго не первый раз приходится работать в Тверской области и они не понаслышке знают о сложностях, с которым тут можно столкнуться. Сейчас основной задачей тамбовских энергетиков является обход и осмотр воздушных линий электропередачи, для выявления дефектов и повреждений, вызванных непогодой. Местность здесь лесистая, да к тому же после сильного снегопада труднопроходимая. Чтобы справится с поставленными задачами и качественно выполнить аудит ВЛ, приходится пробираться вдоль линий на снегоходах и на лыжах.«Тамбовские энергетики всегда готовы протянуть руку помощи коллегам, и когда стало известно о последствиях, которые вызвал аномальный снежный циклон на территории Твери, мы, конечно же не могли остаться в стороне. Взаимопомощь в трудных ситуациях просто необходима для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей в любых условиях» - отметил директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.