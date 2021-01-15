Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, этот список будет расширяться и дополняться. Например, в прошлом году Воронежская областная Дума рассмотрела около 200 нормативных правовых актов, хотя предварительно в плане на 2020 год также содержалось 50 пунктов.– Многие законодательные изменения прошлого года были разработаны не в плановом режиме и касались оперативного решения вопросов, связанных с введением дополнительных мер господдержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, – отметил Владимир Нетёсов.Депутаты утвердили план законодательной деятельности Воронежской областной Думы на 2021 год на итоговом заседании в 2020 году.–В соответствующем документе – 50 проектов региональных законов и постановлений. Они касаются социальной поддержки и охраны здоровья жителей региона, развития малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата, дорожной деятельности, транспортного обслуживания населения и многих других вопросов, – сказал Владимир Нетёсов.Более чем в половине случаев субъектами законодательной инициативы выступают депутаты регионального парламента. Законопроекты на рассмотрение Воронежской областной Думы также традиционно будут вносить губернатор и Избирательная Комиссия региона.Председатель думского Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин инициирует поправки в законодательство в сфере организации транспортного обслуживания граждан автомобильным транспортом общего пользования, а также организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.Председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров инициирует изменения в закон региона в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления никотиносодержащей продукции.Законопроект, касающийся господдержки молодежных и детских общественных объединений в Воронежской области, будет представлен парламентариям председателем думского Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артёмом Зубковым. Он же стал автором поправок к законам «О Молодежном парламенте Воронежской области» и «О государственной молодежной политике в Воронежской области».Несколько проектов нормативных правовых актов разработала председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Все они касаются совершенствования законодательства в социальной сфере.Разработчиком корректировок в документ, касающийся развития физической культуры и спорта Воронежской области, выступит председатель Комитета по физической культуре и спорту Александр Пешиков.Также депутаты рассмотрят в 2021 году предложение председателя Комитета облдумы по предпринимательству и туризму Александра Овсянникова о внедрении новой гарантийной формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на обеспечение доступа к кредитным и другим финансовым ресурсам.С рядом инициатив, направленных на развитие системы технопарков региона, выступит председатель Комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Сергей Сажин. В частности, они касаются установления льготных ставок по различным налогам для управляющих компаний и резидентов технопарков.Вице-спикер регионального парламента, председатель Комитета по культуре и историческому наследию Сергей Рудаков собирается вынести на обсуждение депутатского корпуса поправки в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» в части установления социальной поддержки неработающим пенсионерам, имеющих почетные звания Российской Федерации в сфере культуры и искусства.Еще несколько важных проектов законов разработаны председателем Комитета Воронежской областной Думы по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Виктором Буздалиным, председателем Комитета по образованию, науке и молодежной политике Дмитрием Ендовицким, председателем Комитета по имущественным и земельным отношениям Михаилом Гусевым.Соавтором в ряде законопроектов, касающихся совершенствования системы ЖКХ в регионе, выступил председатель думского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Евгений Китаев.Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов стал инициатором ряда законопроектов, в том числе касающихся развития бюджетного процесса на территории региона и корректировки контрольных полномочий законодательного собрания.– Парламентарии также рассмотрят законы «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2020 год», будут вносить корректировки в бюджет 2021 года. Продолжится и корректировка регионального законодательства, связанного с федеральным законом о поправке к Конституции РФ, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.