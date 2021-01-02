В этом году в Тамбовской области решили отказаться от проведения массовых мероприятий, ограничения коснулись даже гуляний на открытом воздухе. В регионе оказались под запретом корпоративы, до последнего оставалась неизвестной судьба детсадовских утренников и школьных новогодних праздников, их, правда, разрешили, но с рядом ограничений, в том числе, на таких мероприятиях запретили присутствовать родителям ребят. Также в этом году не будет традиционных новогодних гуляний и концертной программы, которая обычно радовала горожан до Старого Нового года у ЛДС «Кристалл». Не будут устанавливать на прилегающей к ледовому дворцу территории избушку Деда Мороза. Но, несмотря на необычные условия, в которых тамбовчанам придётся провести новогодние каникулы, сохраняется множество мест и развлечений, где будут рады и взрослым и детям.Парки и усадьбыГородской парк культуры и отдыха весь оставшийся период декабря и вплоть до 10 января приглашает тамбовчан на «Новогодний парк развлечений!». Горожан зовут полюбоваться праздничным убранством территории и покататься на аттракционах. Врем работы горсада: с 10 до 22 часов. В этот график может вмешаться погода, поэтому перед посещением гостей просят уточнять информацию по тел. 71-42-46. Посетителей парка просят использовать во время прогулок защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.Фестиваль ледяных скульптур планируют провести в парке усадьбы Асеева. В этот раз зимний парк украсят не только новогодние персонажи изо льда, часть ледяной экспозиции будет посвящена 85-летию «Союзмультфильма», в усадебном парке можно будет встретить любимых героев сказок и мультфильмов. Две удивительные ледяные фотозоны позволят сделать яркие фотографии. Также в новогодние праздники посетителей усадьбы ждут праздничные экскурсии, новогодние фотозоны в старинных интерьерах, тематические видеозарисовки и прямые эфиры и онлайн-поздравление Деда Мороза.Новогодние праздники пройдут во время каникул в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова. В программе конкурсы, игры, концерты, выставки, экскурсии, угощение и многое другое.С конца декабря 2020 по 6 января 2021 года и с 8 по 12 января ежедневно в 12 часов в музее запланированы детские литературно-музыкальные праздники «Здравствуй, Новый год». 7 января в 12 часов здесь состоится «Рождество в Ивановке», а в это же время 13 января – Святки в Ивановке. 18 января в 23 часа гостей приглашают на Крещение. В Ивановке пройдет праздничный молебен и купание в проруби.Уточнить информацию о мероприятиях можно по тел.: +7 (915) 864-10-55; +7 915-868-37-13; +7 910- 853-71-23; +7-915-876-81-14 или по электронной почте: ivanovka@list.ruТеатрыБольшую новогоднюю программу подготовил для жителей и гостей города Тамбовский драматический театр. Правда традиционных массовых гуляний и хороводов у елки в этот раз не будет. Но зрителей, как взрослых, так и детей, все равно ждут премьеры и сюрпризы. На новогодние каникулы в театре драмы запланированы три новых спектакля — два для детей и один для взрослых.Первая премьера – это музыкальный спектакль для детей «Кто царевну поцелует?» по одноименной пьесе известного поэта, драматурга и барда Юлия Кима в постановке Сергея Ильина. Его юные зрители смогут посмотреть до 31 декабря и 8 и 9 января.С 2 по 7 января состоится еще одна премьера - фантастического спектакля для детей «Операция «КОСМОС» в постановке Константина Карчевского. Как рассказал режиссер, в этом спектакле будут задействованы все имеющиеся ресурсы театра, чтобы погрузить зрителей в красивую, загадочную и масштабную атмосферу космоса.А с 24 по 31 декабря и 9 января зрители смогут посмотреть новый музыкальный спектакль об историях достижения успеха в танцевальном искусстве и любви «Танцуй со мной» в постановке Натальи Беляевой.Театр кукол готовит новую постановку с тростевыми куклами «Серебряное копытце». Для малышей в Театре на подушках будут играть «Проделки Лисички-плутишки». «Сказки в лукошке» и «Гуси-лебеди». Ребят постарше в Театре кукол ждут встречи со сказками «Морозко», «Зимняя сказка» и «Снежный лев».Из-за отмены представлений у ёлки новогодняя интермедия с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей с играми, сюрпризами и подарками пройдёт на сцене перед началом спектакля. А в фойе театра у новогоднего дерева просто организуют фотозону.Праздничная кампанию в Мичуринском театре продлится до 9 января. Для маленьких зрителей здесь подготовили премьерный спектакль «Все говорят, что волки бяки!?». Режиссёром новогодней сказки стал Андрей Присницкий. Как говорят в театре, новая постановка - это яркая, динамичная, музыкальная история по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Кроме того, перед началом спектаклей на сцене драматического театра ребят ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а в театральных фойе оборудуют новогодние фотозоны.КаткиВ этом году для тамбовчан залили больше десятка бесплатных катков. Самый большой из них располагается недалеко от парка «Дружба» с левой стороны от Тезикова моста. Этот каток в областном центре заливают уже второй год подряд и он пользуется у тамбовчан большой популярностью. Покататься на коньках горожане также смогут на катках в парке Победы, в сквере им. В. В. Сенько и возле дворца спорта «Кристалл». Лёд есть ещё и на восьми хоккейных коробках, которые располагаются в разных уголках Тамбова. Такие катки работают на ул. Рылеева, 84 и 100, ул. Рабочей, 34, ул. Базарной, 115/59, ул. Полынковской, 65, ул. Магистральной, 17, 1-й Авиационном проезде, 112а и в спортивном городке на ул. Цветочной, 10б.Для тех, кто предпочитает «комфортное» катание, в городе будут работать два крытых катка. Один из них расположен в центре в ЛДС «Кристалл», второй – ЛДС «В Радужном» - на севере областного центра. Вход на оба катка стоит 150 рублей, часовой прокат катков обойдется в 50 рублей. В залог за спортинвентарь придётся оставить паспорт, права или 2,5 тысячи рублей. Дети до 7 лет проходят на каток бесплатно. Тамбовчанам напоминают, что при входе в ледовые дворцы нужно надеть маску.Уточнить расписание массовых катаний можно по телефонам:ЛДС «Кристалл» - 49-46-53.ЛДС «В Радужном» - 58-27-41.