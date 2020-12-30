Вспоминая год уходящий, могу с уверенностью сказать, что энергетики приложили максимум усилий, чтобы обеспечить качественное бесперебойное энергоснабжение предприятий, школ, больниц, других объектов. Это стало возможным благодаря профессионализму и оперативности персонала компании. Нам удалось в запланированные сроки завершить ремонтные работы электрических сетей и подстанций, осуществить модернизацию энергетического оборудования, внедрить новые технологии в производство. Этот год был насыщен важными событиями в жизни нашего региона, интересными проектами, успешной реализации которых способствовали энергетики.В наступающем 2021 году коллектив филиала «Россети Центр Тамбовэнерго», от руководителя до диспетчера и электромонтера, будет продолжать успешно и добросовестно трудиться на благо нашей области.Новый год – особый праздник. Он всегда был и останется символом добра и надежды. И мы с полным на то основанием верим в лучшее. И надеемся сделать все, что еще не успели или пока не смогли. Каким будет наступающий год, зависит от всех нас. Мы возлагаем на него большие надежды, и пусть они сбудутся. Пусть ваши семьи будут крепкими, а дети и родители приносят друг другу только радость, понимают и берегут близких. Мира, любви и согласия вам в наступающем году!Заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов