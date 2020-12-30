В рамках акции, ребята из многодетных и опекунских семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов и школ-интернатов Тамбовской области пишут письма Деду Морозу, в которых просят новогодний подарок, а после совместными усилиями сотрудников крупных предприятий и жителей города эти желания воплощаются в реальность.«Новый год – волшебный праздник, и мы постарались внести в него свой вклад, исполнив детские мечты. Было приятно погрузиться в атмосферу добра и положительных эмоций. Участие в таких мероприятиях для детей стало уже доброй традицией на нашем предприятии» - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов