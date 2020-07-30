Уютно детям, спокойно родителям

Малыш только начинает делать свои первые шаги, постигать мир, а система образования региона уже готова ему в этом помочь. Увлечь, развить, воспитать, научить. Для этого на Тамбовщине по нацпроекту «Демография» ведется активное строительство детских садов. Яркие, новые, красивые снаружи. Инновационные, функциональные, комфортные внутри. В 2019 году были построены пять детских садов общей мощностью 850 мест. В 2020-м будет завершено строительство семи учреждений на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест.

Губернатор Александр Никитин посетил сразу два новых детских сада.

— Из такого детского сада и ребенка не уведешь! — отметил губернатор Александр Никитин.

И это, действительно, так. В новых детских садах есть все, о чем дети каких-то пять-десять лет назад не могли и мечтать. Студии робототехники и лаборатории по самым интересным предметам, спортивные залы и студии мультипликации, тренажеры для интеллектуального и физического развития и швейные мастерские. При этом каждый детский сад работает по своей, уникальной программе. В этом глава администрации Тамбовской области Александр Никитин убедился на прошлой неделе, посетив сразу два новых детских сада — «Созвездие» в Мичуринском районе и «Маленький принц» в Притамбовье.

Малышам нравится проводить время в детском саду.

Мечта сбывается

В Мичуринском районе в течение последних тридцати лет детские сады не строили. А в одном из самых крупных сел муниципалитета, селе Старое Хмелевое, учреждения дошкольного образования не было вовсе. Хотя потребность в нем большая. Здесь проживают 1272 человека. В их числе 94 дошкольника.

Теперь у них появился новый, современный и очень комфортный второй дом. Строительство детского сада началось в 2019-м по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

На эти цели было выделено более 74 миллионов рублей. Из них 25,5 миллиона рублей — средства федерального бюджета.

Проект детского сада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, с учетом современных технологий, включен в реестр типовой проектной документации Минстроя России.

Детский сад рассчитан на 50 малышей. Он открылся в начале июля, и «созвездие детей» уже обживает новые стены дошкольного учреждения.

Основной концептуальной идеей детского сада является развитие личности ребенка через развитие навыков исследовательского поведения. Губернатору Александру Никитину показали теплицу, обустроенную на территории детского сада, где воспитатели вместе с детьми будут выращивать овощи и фрукты, готовить рассаду для своих участков.

В детских садах есть все для игр и развития.

В детском саду оборудована сенсорная комната, организована работа интерактивного центра «Я-исследователь», направленного на формирование первоначальных познавательных знаний и умений путем детского экспериментирования.

Так, ребята из группы «Искорки» рассказали главе администрации Тамбовской области Александру Никитину о своих первых опытах с растениями, продемонстрировали первые навыки работы с пластилином, клеем, карандашами. И признались, что в новом детском саду им очень нравится. Он же пожелал им не болеть и слушаться родителей.

Как отметила мама одного из дошколят Ирина Нечаева, появление детского сада стало исполнением мечты всех жителей села Старое Хмелевое Мичуринского района.

— Это не первый детский сад, построенный в Тамбовской области по нацпроекту «Демография». Каждый из них имеет свой стиль и свою концепцию. И особенно приятно открывать современные дошкольные учреждения в сельской местности. Когда родители могут отдать ребёнка в такой детский сад, а сами выйти на работу с достойной оплатой труда, то ни в какой город не захочется уезжать. Мы вовремя откликаемся на поддержку федерального центра, вовремя обеспечиваем софинансирование всех проектов со стороны региона, чтобы тамбовчане жили в комфортных условиях, растили детей, строили будущее, — сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Сказка во всём

Так звучит девиз нового детского сада «Маленький принц», который в 2019 году по нацпроекту «Демография» был построен в Притамбовье. Микрорайон Майский находится на стыке города Тамбова и Тамбовского района. В уютных коттеджах здесь живут большие семьи, в том числе многодетные. Поэтому детский сад был особенно нужен.

Общая стоимость объекта составила 261,7 миллиона рублей — средства федерального и областного бюджетов. В нем будет создано двенадцать групп: шесть групп для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и шесть групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас детский сад ведёт приём детей.

Губернатор Александр Никитин осмотрел студии лего-конструирования и робототехники «ЛегоЗнайки», логопункт «Речецветик», кабинет педагога-психолога «Азбука настроения», эко-лабораторию «Эколята», музыкальный и физкультурный залы.

В рамках дополнительного образования в детском саду с сентября будет организована работа театральной студии «Звездочки», хореографической студии «Квикстеп», студии вокала «До-ре-ми», кружка по фитнесу для малышей и их родителей «Здравики».

Экологическая тематика, заложенная в концепции детского сада, отражена и на его прилегающей территории. Здесь расположены рокарий «Фонтан желаний», фито-огород «Зеленая аптека», теплица, «Метеорологическая станция», в дальнейшем будут разработаны различные экологические маршруты.

Дети с педагогами уже начали сажать овощи на огороде. В частности, посадили чеснок. Педагоги отмечают, что деткам заниматься с землей очень интересно. Ведь многие до этого не умели обращаться с лейкой и граблями.

На приусадебном участке будет разбит и сад. Первую яблоню в нем посадил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, отметив, что атмосфера здесь такая чудесная, что яблоня обязательно приживется.

На территории детского сада предусмотрена также летняя мини-сцена для организации музыкальных и театрализованных представлений, спортивная площадка.

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Конструируем будущее

Масштабная работа по обеспечению доступности дошкольного образования активно ведется в регионе в течение последних нескольких лет. В период с 2015 по 2019 годы в области создано более 7 тысяч дополнительных дошкольных мест. Построено семь современных детских садов почти на 2 тысячи мест. За счет проведения капитального ремонта 25 детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования создано более 5 тысяч мест. Общий объем средств, направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 миллиарда рублей.

В мини-теплицах воспитатели вместе с детьми будут выращивать полезные овощи.

Все это позволило сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования для ребят в возрасте от трех до семи.

Светлана Мерцалова

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Президент России Владимир Путин ставит перед нами глобальные задачи по обеспечению доступности дошкольного образования. И наша область взяла повышенные обязательства снять актуальную очередь детей в возрасте до 3 лет к 2021 году.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области