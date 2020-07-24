Новый телеканал GOLFTV стал на эксклюзивной основе доступен подписчикам видеосервиса Wink от «Ростелекома»

С 22 июля 2020 года телеканал стал доступен подписчикам интерактивного ТВ и видеосервиса Wink на кнопке 614.

В эфире канала GOLFTV — прямые трансляции этапов PGA-тура, Европейского тура и других наиболее значимых турниров с участием ведущих гольфистов мира. С 6 по 9 августа GOLFTV в прямом эфире покажет PGA Championship, а позже, в ноябре — Augusta Masters 2020 (оба — турниры серии «мейджор»).

Также в эфире канала будут представлены эксклюзивные документальные материалы, посвященные звездам мирового гольфа, таким как Тайгер Вудс и Франческо Молинари. Например, тележурнал «Моя игра: Тайгер Вудс» рассказывает о величайшем гольфисте современности, его подходе к игре и о том, как он проживает каждый момент на поле.

«Это событие, к которому мы долго готовились — Россия стала первым рынком для Discovery, Inc., где GOLFTV запускается как линейный канал. И я рад, что этот запуск происходит совместно с компанией “Ростелеком”. Таким образом мы продолжаем развивать наше многолетнее стратегическое партнерство. Начало вещания канала совпадает с возобновлением мировых турниров, и я уверен, это станет приятным подарком для всех любителей гольфа. Например, уже 22 июля стартует европейский тур British Masters, который будет транслироваться на GOLFTV в прямом эфире», — сказал генеральный директор «Медиа Альянс» Григорий Лавров.

«Мы рады представить всем российским поклонникам гольфа первый профессиональный телеканал, который на 100% посвящен их любимой игре. Гольф надо уметь показать и грамотно прокомментировать, именно это GOLFTV делает с неизменно высоким качеством. У этого вида спорта очень преданные поклонники, число которых в нашей стране увеличивается с каждым годом. Как говорится, если ты увлекся гольфом, то это на всю жизнь. Надеюсь, что это правило будет распространяться и на новый телеканал — поклонники гольфа с удовольствием начнут смотреть GOLFTV и это станет их привычкой навсегда», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Подписчикам Wink доступно всё семейство телеканалов Eurosport, а с запуском GOLFTV в видеосервисе «Ростелекома» полностью представлено спортивное портфолио «Медиа Альянса».

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Компания «Медиа Альянс» является совместным предприятием Национальной Медиа Группы, одного из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющего активы ключевых сегментов российского медиарынка, и Discovery, Inc., портфолио которого представлено всемирно известными телевизионными брендами и охватывает более 220 стран мира.

«Медиа Альянс» занимается развитием и распространением телеканалов семейства Discovery, Turner и Star Media в России, среди которых такие всемирно известные бренды, как Discovery Channel, TLC, ID Investigation Discovery, Animal Planet, Discovery Science, DTX, Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold, Eurosport 4K, GOLFTV, Food Network, Travel Channel, Fine Living, Cartoon Network, Boomerang и CNN, а также каналы Star Family, Star Cinema и Bolt.

Контакты для СМИ: Яна Маркова — Yana_Markova@ma-tv.ru, тел.: +7 (495) 287 24 20.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.