2020-07-24T12:48:28+03:00
Общество

В Воронежской области увеличили финансирование ряда программ в сфере медицины, соцзащиты, образования и спорта

Изменения в бюджет внесены в связи с федеральными поступлениями и перераспределением областных средств
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В ходе 59-го заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты утвердили изменения в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Более 24 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

– Дополнительно 11 млн рублей направлено на единовременные выплаты медицинским работникам, поступившим на работу в государственные медицинские организации в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Напомним, что 26 марта на 54-м заседании Воронежской областной Думы, депутаты утвердили изменения в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», которые направлены на ликвидацию дефицита врачей и среднего медперсонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в региональных учреждениях здравоохранения, главным образом на сельских территориях. Так, поправками введены единовременные выплаты отдельным медицинским работникам при трудоустройстве в медицинские организации, подведомственные региону. Врачам и фельдшерам скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи – в размере 100000 рублей. Медицинским сестрам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи – в размере 50000 рублей; фельдшерам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории муниципальных районов Воронежской области – в размере 50000 рублей. Законом также установлено, что медикам может предоставляться ежемесячная денежная компенсация платы за наем жилого помещения по договору найма в сумме 4,5 тысячи рублей.

Также более 2 млрд рублей направлено на мероприятия в рамках борьбы с COVID-19, в том числе материальное оснащение медорганизаций региона, стимулирующие выплаты медикам и соцработникам, проведение летней оздоровительной кампании.

118 млн рублей выделено на обеспечение горячим питанием учеников 1-4 классов, 37,5 млн рублей дополнительно направлено на капитальный ремонт школ.

На 8,5 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования департаменту физической культуры и спорта на поддержку профессиональных спортсменов.

Около 2 млн рублей дополнительно направят на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках госпрограммы Воронежской области «Доступная среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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