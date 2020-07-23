2020-07-23T13:53:31+03:00
Общество

На дороги в Воронежской области направили дополнительно 1,5 млрд рублей

Средства планируется потратить на развитие инфраструктуры
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Доходы областного бюджета в 2020 году в целом увеличиваются на сумму более 4,6 млрд рублей, расходы – 11,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается примерно на 6,6 млрд рублей, но является техническим.

– Дополнительно более 1,5 млрд рублей будет направлено на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, и еще 102 млн – на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также дополнительно 30,5 млн рублей направят на реализацию программ формирования современной городской среды в муниципалитетах. Трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды увеличены на 205 млн рублей, областной бюджет на софинансирование этого проекта направит еще 41 млн рублей. Кроме того, департамент экономического развития региона дополнительно получит 47 млн рублей на мероприятия по развитию социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

.

.

Департамент по развитию муниципальных образований дополнительно получил 7,5 млн рублей на обустройство территорий муниципальных образований Воронежской области. Почти 230 млн рублей федеральных средств дополнительно закладывается на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, увеличиваются на сумму почти 160 млн рублей.

Значительная часть средств – более 2 млрд рублей – направлена на мероприятия в рамках борьбы с COVID-19, в том числе материальное оснащение медорганизаций региона, стимулирующие выплаты медикам и соцработникам, проведение летней оздоровительной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем логопеда 2020
Задача логопедов — научить детей и взрослых четкой и правильной речи, а наша — поблагодарить за проделанную работу. 14 ноября 2020 года они отмечают свой профессиональный праздник. Красивые стихи и проза помогут вам поздравить их с душой!
Новости 24
Тамбовские художники рисуют портреты врачей, борющихся с COVID-19
Росгвардейцы задержали тамбовчанина, который пытался угнать мотоцикл
За выращивание конопли тамбовчанин получил условный срок
На шести тамбовских улицах не будет электричества
У тамбовчанина арестовали «Волгу» из-за долга по налогам
«Лиза Алерт» объявила поиски руководителя движения «Доноры Тамбовщины»
В Тамбове за 2,7 млн рублей обследуют городские «ливневки»
В Тамбовской области 24-летний парень нарвал дикорастущий мак на кладбище и попался полицейским
Тамбовчанин из ревности нанес приятелю смертельные удары ножом
Тамбовчанка за рулем иномарки сбила велосипедиста
Тамбовские санитарные врачи запретили проведение рок-фестиваля «Чернозем»
У супругов из Тамбовской области изъяли почти 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
Через Сбербанк оплатили уже миллиард поездок в общественном транспорте безналичным способом
Житель Тамбовщины оплатил 80 штрафов ГИБДД после того, как его ограничили в водительских правах
В Мичуринске коллега украла у почтальона деньги для раздачи пенсий
19-летнему мичуринцу грозит уголовное наказание за уклонение от службы в армии
Тамбовчанку задержали за кражу парфюмерии и бытовой химии
ФК «Тамбов» остается в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон
Сельсовет Тамбовского района сговорился с подрядчиком и раздробил закупку
Заболеваемость животных бешенством на Тамбовщине увеличилась в два раза