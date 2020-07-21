2020-07-21T08:36:12+03:00
Общество

«Ростелеком» завершил строительство оптоволоконной сети в поселке Дмитриевка Тамбовской области

«Ростелеком» завершил строительство сети по технологии GPON в поселке Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области
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Теперь цифровые сервисы и высокоскоростной интернет национального провайдера доступны жителям двух тысяч домохозяйств административного районного центра.

Отличительной чертой строительства стали короткие сроки реализации проекта: специалисты «Ростелекома» проложили 40 километров оптоволокна оптики за два месяца.

Владимир Кочергин, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Технология GPON от интернет-провайдера "Ростелекома" имеет целый ряд важных преимуществ для пользователей. Во-первых, это высокие скорости доступа в интернет – более 100 Мбит/с, что дает возможность комфортно работать с «тяжелым» контентом и пользоваться всеми современными сервисами компании, такими, как интерактивное телевидение и “Умный дом”. Во-вторых, технология позволяет наращивать узлы сети и пропускную способность в зависимости от будущих потребностей абонентов. Отмечу, что строительство оптической сети в Никифоровском районе стало второй по масштабам стройкой оптических сетей в Тамбовской области после Рассказовского района».

Ольга Макарова, жительница рабочего поселка Дмитриевка:

«Мы очень рады, что теперь и у нас, благодаря “Ростелекому”, есть хороший, быстрый интернет. В сложившихся условиях это особенно актуально. Младшим детям очень полюбился Wink – они с удовольствием смотрят любимые мультфильмы, старшие – в восторге от скорости онлайн игр и возможности общаться по интернету с друзьями в любое время суток. Думаю, со временем мы подключим и некоторые сервисы “Умного дома”. Скорее всего, это будет видеонаблюдение, чтобы обезопасить дом».

С подключением по технологии GPON можно одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, смотреть интерактивное ТВ и пользоваться всеми сервисами «Умного дома» от «Ростелекома». Так, один из сервисов «Умного дома» – видеонаблюдение – позволяет удалённо контролировать происходящее в доме или в квартире. Достаточно иметь под рукой смартфон с доступом в интернет.

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж и обслуживания.

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Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тамбовской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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