«Ростелеком» принимает участие в «Большой перемене»

Специалисты «Ростелекома» разработали для участников конкурсакейсы по направлению «Меняй мир вокруг!»—«Цифровой город» и «Кибербезопасность».

В эпохуцифровой экономики без мощнойи надежной информационной и телеком-инфраструктурыневозможно обеспечить комфортную жизнь и эффективную работу. Школьникам придется разобраться, что стоит за понятиями «умный город», «умный регион», «цифровые городские сервисы». Участникам предстоит разработать и предложить новый полезный цифровой сервис для своего города. Также дети смогут погрузиться в проблему безопасности при использовании цифровых продуктов. В процессе решения кейса им нужно будетпроанализировать риски, с которыми сталкиваются пользователи электронных устройств, продумать и описать модели угроз, которые связаны с интернетом вещей в повседневной жизни, а также предложить варианты защиты персональных устройств.

Этап решения заданий пройдет на официальном сайте конкурса Большаяперемена.онлайн до 22 июля 2020 года.

Конкурс «Большая перемена»— это возможности для образования, развития и коммуникации учеников 8–10 классов. В нем принимают участие более миллиона старшеклассников. Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап «Большой перемены» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. В полуфиналы конкурса выйдут 6 000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями — 300 учащихся 8–9 классов и 300 десятиклассников. Победители из 10-х классов получат до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, а также приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап.

Победители из 8–9 классов получат по 200 тысяч рублей. Эти деньги могут пойти на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» — Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.