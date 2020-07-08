Новые правила - безопасный ЕГЭ

Коронавирус внес изменения во все сферы нашей жизни. Образование не исключение. В этом году, и это беспрецедентный случай, аттестаты выдали всем школьникам. А результаты единого государственного экзамена требуются только для поступления в вуз. Поэтому и сдают его не только вчерашние одиннадцатиклассники, но и обучающиеся колледжей и техникумов, выпускники прошлых лет. В списках значатся даже два человека, не завершившие среднее общее образование в 2019 году.

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Соблюдая дистанцию

ЕГЭ и в прошлые годы проходил с соблюдением всех норм безопасности. В этом году они - беспрецедентные. В регионе увеличено число аудиторий для проведения экзаменов, в каждой из которых может находиться не более девяти человек. Почти в два раза увеличили и количество автобусов, которые возят детей из сельских школ в пункты проведения экзаменов.

- Главное - здоровье и безопасность всех участников единого государственного экзамена, - подчеркнул губернатор Александр Никитин.

В Тамбовской области ЕГЭ всегда проходит на высоком организационном уровне, за что регион не раз был отмечен Рособрнадзором. Тщательно подготовилась система образования и к экзаменационной поре этого года.

- Все сделано в соответствии с обстановкой, в которой мы находимся, с соблюдением всех требуемых норм и правил, - сказал глава региона.

Так, в двух пунктах проведения экзаменов, которые оборудованы на базе гимназии №12 имени Г.Р. Державина и школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов города Тамбова, губернатор прошел весь предэкзаменационный путь выпускников. Ознакомился, как будет проходить утренний фильтр и обработка рук. Посмотрел, что принято для соблюдения социальной дистанции участников ЕГЭ. Проверил, какие меры безопасности для здоровья детей и сотрудников действуют в экзаменационных аудиториях. Увидел и работу общественных онлайн-наблюдателей из регионального Ситуационного центра.

- Атмосфера, конечно, волнительная, когда пройдешь сам всем этим маршрутом, - признался губернатор Александр Никитин.

Глава региона дал высокую оценку готовности системы образования к проведению единого государственного экзамена. В Тамбовской области разработаны паспорта безопасности пунктов проведения ЕГЭ с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Все пункты прошли проверку готовности, тестирование работы системы видеонаблюдения, участвовали во всероссийском пробном экзамене.

Для каждого пункта отработаны безопасные схемы транспортной доставки, составлены графики прибытия участников ЕГЭ, подготовлены средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, организован питьевой режим. Во всех аудиториях установлены приборы для обеззараживания воздуха, которые могут работать в присутствии детей. Медицинские работники измеряют температуру и принимают квалифицированное решение о допуске участника на экзамен.

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Контрольный рубеж

Готовиться к сдаче единого государственного экзамена ребята начинают загодя. В этом году школы с апреля перешли на онлайн-обучение. Соответственно, у выпускников было время подтянуть все хвосты, как следует прорешать пробные тесты.

- К экзамену по литературе моя дочь готовилась весь год. В последние месяцы в основном в онлайн-режиме: делала конспекты, читала книги. Но и учителя не бросили детей, до последнего были с учениками, переживали за каждого. Конечно, очень волнуемся - как все пройдет, какой получим результат. Если все будет хорошо, то дочь будет поступать на переводчика, - поделилась своим восприятием подготовки к ЕГЭ мама выпускницы Алла Арсенова.

Не только педагоги помогали ребятам подготовиться к экзаменам. На Тамбовщине активно реализовывался проект «Волонтеры просвещения», инициированный министерством просвещения России. Около 150 студентов старших курсов Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Мичуринского государственного аграрного университета, педагогического колледжа Тамбова прошли вместе с выпускниками одиннадцатых классов последние метры подготовительной дистанции.

Во время самоизоляции занятия с одиннадцатиклассниками проходили в форме онлайн-конференций и вебинаров на платформе Zoom. В семинарах приняли участие 964 обучающихся из 98 школ области.

Каждое занятие сопровождалось домашним заданием с последующей проверкой. Ребята получали индивидуальные консультации по вопросам, вызывающим затруднения.

- Занятия оказались очень полезными. Я познакомился с новым материалом, который не изучал в школе, - поделился выпускник Илья Назаров.

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Стартовали успешно

3 июля стартовал основной период проведения ЕГЭ. В этот день в Тамбовской области свои знания проверяли 638 человек. 248 выпускников сдавали ЕГЭ по литературе. 295 - ЕГЭ по информатике. 95 - по географии.

Первый блин не вышел комом - экзамен прошел на высоком организационном уровне, в штатном режиме.

Однако основная проверка готовности системы случилась несколькими днями позже - 6 и 7 июля. В эти дни выпускники сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Его результат требуется для поступления в вуз на любую специальность, поэтому экзамен является самым массовым, и для соблюдения необходимых санитарных норм его разделили на два дня.

Продолжительность экзамена по русскому языку - 3,5 часа или 210 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей. В ней содержится 27 заданий. Минимальный проходной порог единого государственного экзамена по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов. Результаты будут известны 20-23 июля в зависимости от даты сдачи экзамена.

В Тамбовской области при проведении экзаменов используется технология печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирование работ в штабе пункта проведения экзамена. После сканирования работы попадают в информационную систему для последующей обработки. Все пункты проведения экзаменов оборудованы онлайн-наблюдением, работает ситуационно-информационный центр, который осуществляет ежедневный контроль за проведением единого государственного экзамена.

Одним словом, экзамены проходят честно и безопасно. При таком раскладе главное для ребят справиться с волнением, ответить на максимум представленных вопросов.

Светлана Мерцалова

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Перед вами открываются широкие горизонты — профессиональные, научные, политические, общественные. Важно максимально применить свои знания и навыки там, где вы больше всего нужны и где сможете проявить свои способности и таланты. Мы знаем: Россия — страна больших возможностей, передовых технологий в разных сферах жизни. И надо воспользоваться ими по максимуму!

Напутствую вас, чтобы входя в самостоятельную жизнь, вы всегда чувствовали поддержку своей земли, семьи, преподавателей. Чтобы помнили о нашей Великой истории, Великой Победе, Великих героях, Великом народе. Помнили и тоже стремились к великому. Нужно ставить перед собой высокие цели, тогда и достижения будут весомыми.

Сегодня, как никогда, востребованы талантливые, смелые, энергичные профессионалы. И какой бы жизненный путь вы ни выбрали, знайте: Тамбовщина всегда с вами. Успехов вам, дорогие выпускники! В добрый путь!

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области