2020-07-03T12:25:51+03:00
Общество

В Сбербанке открыли консультационные пункты для тамбовских абитуриентов

Представители ТГУ консультируют выпускников школ и их родителей по всем актуальным вопросам, касающимся поступления в вуз
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В семи районных центрах нашей области – Жердевке, Котовске, Мичуринске, Моршанске, Рассказове, Сосновке и Уварове – в офисах ПАО Сбербанк открылись консультационные пункты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (ТГУ).

Представители вуза в клиентских залах отвечают на вопросы выпускников и их родителей о поступлении в ТГУ, консультируют их по работе с Личным кабинетом абитуриента.

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Здесь же можно заключить договор на оказание образовательных услуг с государственной поддержкой и оплатить его. При этом университет берет на себя оплату комиссии при переводе средств за обучение, чтобы абитуриентам было удобнее работать с онлайн-сервисами Сбербанка.

– Мы отвечаем на вызовы времени и работаем в новых реалиях, – говорит ректор ТГУ Владимир Стромов. – Державинский университет задействует все возможности наших институциональных партнеров, прежде всего – ПАО Сбербанк. С ним нас связывает долгосрочное стратегическое партнерство по различным направлениям деятельности. На территории вуза реализован Кампусный проект Сбербанка, в рамках которого открылись консультационные пункты вуза в семи офисах банка. Таким образом мы создаем беспрецедентно удобные условия для поступающих к нам абитуриентов.

Такое сотрудничество будет взаимовыгодно: выпускникам и их родителям не надо далеко ехать, вуз отрабатывает онлайн-систему, а Сбербанк укрепляет репутацию и расширяет клиентскую сеть.

Заместитель управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Елена Ерина отметила, что для абитуриентов планируется выпуск банковских карт с оригинальным дизайном Державинского университета.

При необходимости поступающих консультируют по вопросам субсидированного образовательного кредита Сбербанка. Судя по первым дням работы консультационных пунктов, нововведение уже заинтересовало выпускников 2020 года.

– Это очень удобно – прийти в офис Сбербанка в своем городе и проконсультироваться по поступлению в Тамбовский госуниверситет. Не надо ехать в Тамбов, – сказал школьник Сергей из Рассказово. – Специалисты ТГУ и Сбербанка дали ответы на все интересующие меня вопросы. Это очень облегчает поступление в вуз.

3 июля выпускники приступили к сдаче Единого государственного экзамена. В итоговой аттестации, по результатам которой можно будет поступать в вузы, в Тамбовской области будут участвовать 3 909 школьников.

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