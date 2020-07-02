«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ 27 школ Тамбовской области

За ходом государственных экзаменов будут наблюдать .720.. видеокамер/ Любой желающий сможет посмотреть трансляцию в режиме онлайн на портале .

В школьных классах «Ростелеком» установил программно-аппаратные комплексы (ПАК), состоящие из IP/USB-камер, коммутаторов доступа и ноутбуков. Провайдер организовал локально-вычислительные сети, трансляцию видеосигнала в сети Интернет, запись и хранение данных. В реализации проекта «Ростелеком» задействовал собственную сетевую инфраструктуру.

Владимир Кочергин, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Уже на протяжении шести лет "Ростелеком" выступает основным техническим партнером областного Управления образования и обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ в регионе. В этом году мы увеличили количество ПАКов, что связано с требованием в условиях пандемии задействовать большее количество аудиторий для дистанцирования учащихся. Наши специалисты будут вести мониторинг работы системы видеонаблюдения и осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций. Записи со всех камер будут передаваться в центр обработки данных "Ростелекома", где они хранятся в течение трех месяцев».

Татьяна Котельникова, начальник Управления образования и науки Тамбовской области:

«Все работы по подготовке и проведению ЕГЭ в Тамбовской области мы проводим в сотрудничестве с «Ростелекомом». В этом году из-за эпидемобстановки мы проводили репетиционные ЕГЭ без участия выпускников. Поставленные перед нами задачи пробных экзаменов были выполнены: протестировано оборудование и готовность всех служб. Первые работы ребята напишут уже третьего июля. Перед экзаменами им обязательно измерят температуру, в случае если она окажется повышенной, сдачу экзамена перенесут на резервные дни. Нововведения на этот раз коснулись также апелляционной комиссии: она будет работать в дистанционном формате».

В сдаче ЕГЭ в Тамбовской области примут участие 3909 человек: 3 622 выпускника текущего года, 55 обучающихся в учреждениях среднего профообразования и 230 выпускников прошлых лет.

Напомним, весной этого года «Ростелеком» по результатам торгов на региональном уровне стал исполнителем государственного контракта «Оказание услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в 2020 году в Тамбовской области». Заказчиком выступил ТГОКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности».