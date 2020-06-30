2020-06-30T15:11:40+03:00
Общество

Председатель АККОР Тамбовской области Татьяна Передерий: «Фермеры быстро приспособились к работе в новых условиях»

Сельхозпроизводители региона, несмотря на пандемию коронавируса, в срок провели посевную, познакомили тамбовчан со своей продукцией, которую доставляли прямо на дом и ожидают в этом году хороший урожай
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Фермеры Тамбовщины , для которых начало посевной кампании совпало с распространением в области коронавирусной инфекции, несмотря на напряженную обстановку, достойно преодолели все испытания и справились со всеми поставленными перед ними задачами. Хотя, как признается председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Тамбовской области Татьяна Передерий, опасения, что что-то пойдет не так у наших аграриев были. На старте посевной ни в коем случае нельзя было допустить роста заболеваемости – ведь в сфере сельского хозяйства каждый квалифицированный сотрудник на счету, а значит выбытие из строя профессиональных механизаторов, агрономов, поставило бы под угрозу надежду на урожай. К счастью, вспышек инфекции в фермерских хозяйствах региона удалось избежать, для этого предпринимались все меры предосторожности и неукоснительно соблюдались все санитарные требования.

В марте сельхозпроизводители столкнулись с еще одной проблемой – ростом цен на ГСМ, средства защиты растений, минеральные удобрения. Тем, кто не успел заранее купить все необходимое, пришлось нести дополнительные траты. И самым неприятным , пожалуй, стал информационный «вакуум», который образовался после введения в Тамбовской области режима ограничений.

- Многие организации, с которыми работают наши сельхозпроизводители, перешли на удаленный режим работы, а решение некоторых вопросов не терпело отсрочек, - рассказывает Татьяна Юрьевна. – Впрочем, затишье продолжалось не больше недели, а потом все структуры и фермеры стали приспосабливаться к новым условиям. Быстро мобилизовалось управление сельского хозяйства области, сотрудники которого были на связи со всеми районами области и курировали решение возникающих проблем.

Благодаря этому посевная в Тамбовской области прошла без сбоев и закончилась вовремя, да и погода в целом оказалась благоприятной для проведения полевых работ. По информации, которая сейчас поступает от сельхозпроизводителей региона, урожай ожидается ничуть не хуже, чем он был в прошлом году. Главный вопрос, который теперь волнует аграриев: какова будет цена, за которую им удастся выращенную с таким большим трудом на полях продукцию?

- Ценовая политика в сфере сельского хозяйства сейчас обсуждается на всех уровнях, - продолжает Татьяна Передерий. – Мы надеемся, что наше государство не оставит тружеников села без внимания и после уборки урожая и его реализации за достойную стоимость, отрасль продолжит свое развитие.

Господдержку сельхозпроизводители получают уже сейчас, и немалую. Так, для них предусмотрены программы льготного кредитования на оборотные средства, которой активно пользуются тамбовские фермеры. Беспрецедентным оказалось антикризисное предложение от АО «Росагролизинг». Компания предлагает аграриям приобрести сельхозтехнику с отсрочкой выплаты основного долга на один год. В Тамбовской области огромное количество фермеров заинтересовались возможностью участия в этой программе, они обращаются в АККОР Тамбовской области с просьбой посодействовать в приобретении техники на льготных условиях и получают в ассоциации всю необходимую помощь. Продолжают действовать на территории региона традиционные меры поддержки: погектарные выплаты при условии страхования посевов и использовании семенного материала, зарегистрированного в специальном реестре, помощь сельхозпроизводителям, работающих с элитными семенами и т.д. В период пандемии, организации, которые совмещали сельхозпроизводство с другими видами деятельности, признанные пострадавшими организации общественного питания, некоторые виды грузоперевозок, тоже смогли получить финансовую помощь от государства. В период, когда тамбовчане соблюдали режим самоизоляции, фермеры познакомили жителей области со своей продукцией напрямую, доставляя свежие и натуральные мясо, птицу, сыры и «молочку» прямо к потребителям. Для того, чтобы собрать «продуктовую корзину» достаточно было перейти на сайт ,который создали фермери совместно с представителями общественного питания и сделать заказ. Тамбовчане такую заботу оценили по достоинству, и активно пользуются новым сервисом.

Меры поддержки, новые подходы к работе – все это, несмотря на трудности, позволило продолжить деятельность всех сельхозпроизводителей Тамбовщины. Более того, отрасль остается привлекательной для молодых людей, которые активно пользуются региональной программой для начинающих фермеров «Агростартап».

- Это очень приятно, видеть молодежь, которая стремится реализовать себя в сфере сельского хозяйства, намерена развивать в нашем регионе животноводство, садоводство, выращивание ягод, пчеловодство, - делится Татьяна Юрьевна. – Благодаря таким предпринимателям, на более высокий уровень выходит не только отрасль, меняются, оживают и сельские поселения, куда они приходят работать.

Сейчас в области как раз проводится конкурсный отбор претендентов для участия в программе «Начинающий фермер» и «Агростартап», которые, в случае одобрения своего проекта, могут рассчитывать на грант до 3 млн рублей. Региональный АККОР оказывает новичкам консультационную помощь и рекомендует посетить хозяйства, где уже работают по вышеуказанным программам. Ассоциация готова оказывать поддержку не только новичкам, сюда сельхозпроизводители могут обратиться с любыми возникающими вопросами.

- Я призываю фермеров не молчать о своих проблемах, а говорить о них, - говорит Татьяна Передерий. – Только в этом случае появляется возможность, пусть не сразу, но решать их совместными усилиями. Мы стараемся делать все, чтобы улучшить положение сельхозпроизводителей и снизить для них нагрузку.

Примеры такой работы в региональном АККОР есть. Например сейчас, на основании документов, подготовленных в Тамбовской области, решается вопрос об уменьшении для сельхозпроизводителей платы за электроэнергию, которая на сегодняшний день составляет порядка 7 рублей за кВт. В Ассоциации рассчитывают, что этот вопрос удастся решить положительно и уже в ближайшее время.

Татьяна Юрьева

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