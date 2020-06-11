2020-06-11T17:57:46+03:00
Общество

Депутаты Воронежской областной Думы утвердили дату выборов в региональное законодательное собрание

Голосование официально назначено на 13 сентября 2020 года – Единый день голосования по всей стране, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Соответствующее решение было принято 11 июня в ходе 58-го заседания регионального парламента.

Проект постановления «О назначении выборов в Воронежскую областную Думу» был внесен депутатами Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым, Сергеем Рудаковым, Александром Овсянниковым, Анатолием Шмыгалёвым.

Напомним, в 2020 году истекают полномочия Воронежской областной Думы шестого созыва. В соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса региона, выборы в региональный парламент согласовывают депутаты текущего созыва.

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Документ был утвержден единогласно в соответствии с выборным законодательством, в котором установлено, что назначение выборов депутатов Воронежской областной Думы должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Количество депутатов Воронежской областной Думы в следующем созыве останется неизменным – 56 человек, избранных по смешанной системе. Законодательное собрание региона будет состоять из 28 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам в соответствии с утвержденной схемой избирательных округов, и двадцати восьми депутатов, избранных по региональным партийным спискам.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что главное, чем должны руководствоваться в своей работе народные избранники – это защита интересов жителей Воронежской области, забота о людях и их благополучии.

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– Состав Воронежской областной Думы определят жители региона, отдав свой голос за тех, кому доверяют, с кем связывают надежды на дальнейшее развитие Воронежского края. Поэтому я призываю воронежцев ответственно подойти к формированию состава Воронежской областной Думы 7-го созыва. К выбору своих представителей в региональный парламент, которые смогут оперативно включиться в созидательную, системную работу по качественному улучшению жизни граждан, продолжить конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, с общественностью и сферой бизнеса. А главное, сделают основным принципом своей работы защиту интересов своих избирателей – жителей Воронежской области, заботу о людях и их благополучии, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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