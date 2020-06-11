ООО «Агроведение»: профессиональный подход к сельскому хозяйству

Тамбовская область – аграрный регион, на территории которого работают как значимые сельхозпредприятия, так и небольшие фермерские хозяйства. Задача у всех них одна – вырастить достойный и качественный урожай. Жизнь не стоит на месте, сейчас появляются новые виды средств защиты растений, новые подходы к выращиванию разных культур и, зачастую, разобраться в этом без помощи специалиста становится сложнейшей задачей. В нашем регионе такие специалисты, к счастью, есть. Генеральный директор ООО «Агроведение» Андрей Скороходов, агроном по специальности, 13 лет отдал любимой работе, последние 7 из них проработал в должности главного агронома в крупном и известном на Тамбовщине хозяйстве ООО «Агрофирма «Октябрьская». В какой-то момент высококвалифицированный специалист решил, что готов делиться своими знаниями и опытом со всеми сельхозпроизводителями. Так в 2018 году появилась фирма «Агроведение», название которой говорит, пожалуй, само за себя. Поначалу основным направлением деятельности компании была поставка и реализация средств защиты растений, минеральных удобрений, листовых подкормок, семян, распылителей и комплектующих к опрыскивателям. А вскоре, с развитием организации, пригодился агрономический опыт Андрея Олеговича – фирма стала оказывать услуги именно этого профиля.

- Наша организация занимается агросопровождением всего цикла сельхозпроизводства – от уборки предшествующей культуры и посевов новой, до уборки урожая, затрагивая между этими этапами все аспекты роста и развития растений, - говорит Андрей Скороходов. – Мы разрабатываем схемы защиты растений, минерального питания, системы почвообработки, а также обеспечиваем контроль на всех этапах роста культуры.

В своей работе ООО «Агроведение» использует удобрения и препараты известных отечественных производителей . Среди официальных дистрибьюторов тамбовской организации - столичная компания Lysterra и ООО Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания». Качеству продукции, которая потом используется на полях региона, здесь уделяют очень большое внимание, отдавая предпочтение только проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя компаниям. При грамотном подходе, под руководством квалифицированного специалиста, использование удобрений и средств защиты растений может значительно повысить урожайность. На сегодняшний день «Агроведение» оказывает помощь в выращивании традиционных для нашего региона полевых культур: зерновых, бобовых, сахарной свеклы, подсолнечника.

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- Сейчас у нас горячая пора и большую часть времени приходится проводить в поле, - продолжает Андрей Олегович. – При этом мы оказываем помощь в выращивании урожая, как хозяйствам Тамбовской области, среди которых «Вымпел» Сампурского района, КФХ «Зорин», «Агро Виста Тамбов», небольшие фермерские хозяйства, но и сельхозпроизводителям из соседних регионов – Саратовской и Воронежской области. Сейчас агроведение – это очень популярное направление, которое берут на вооружение продвинутые хозяйства, и мы стараемся уделить внимание всем нашим партнерам.

ООО «Агроведение» выполняет как полное сопровождение хозяйств, так и может сконцентрироваться на какой-то определенной, поставленной заказчиком задаче. Например, обеспечить грамотное использование минеральных удобрений, определить их дозировку в каждом конкретном случае, сроки, когда их необходимо внести, форму, в которой это может быть сделано, а также определить оптимальное расположение подкормок в почве.

В этом году компания освоила еще одно новое направление, на базе ООО «Агроведение» появилась собственная лаборатория, где проводится так называемая функциональная диагностика растений.

- С помощью этого метода можно определить нуждается ли растение в каких-либо элементах или присутствует лишний, установить чего ему не хватает и впоследствии восполнить этот дефицит подпиткой, - объясняет Андрей Скороходов. – Функциональная диагностика растений позволяет: установить оптимальные нормы минеральных удобрений, сэкономив при этом на приобретении основных удобрений до 20%, и при этом дать прирост урожая на 10-20%. На исследование можно направить совершенно любые растения, поэтому такое направление может быть интересно не только сельхозпроизводителям полевых культур, но и садоводам.

Кстати, в ООО «Агроведение» сейчас открыты несколько вакансий. Здесь требуется менеджер по продажам, лаборант и агроном-консультант. Подробности относительно работы можно уточнить по тел.: 8-910-751-68-11

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Татьяна Юрьева