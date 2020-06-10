Мой герой победы

Утром выпиваем кофе, бежим на работу, часами сидим в интернете, заняты домашними хлопотами, иногда путешествуем. И так по кругу, изо дня в день.

Но есть в нашей жизни события, которые заставляют остановиться, задуматься, переосмыслить свои ценности и жизненные ориентиры.

Сложно представить себе весь ужас, который пережил советский народ, защищая свою Родину в годы Великой Отечественной войны, а еще тяжелее видеть на фото лица детей войны. Мой отец один из них, он стал очевидцем событий наступления и разгрома армии Паулюса.

Фёдор Варфоломеевич Гуреев родился в 25 сентября 1930 году в Сталинградской области.

Семья по тем временам не бедствовала. Работали в колхозе, растили детей: в семье их было трое, Федор был самым младшим. Все ничего, если бы не грянула беда. В 1937 году главу семейства Варфоломея Гуреева репрессировали и отправили под Архангельск, где он и погиб в 1946 году на лесоповале. А Марии Петровне предложили за него пай в колхозе, на что гордая казачка ответила, что сама «выдюжит» детей.

Период с лета 1942 по зиму 1943 года Фёдор Варфоломеевич помнит отчетливо, хотя эмоционально вспоминать все это трудно.

А повидал он многое. В оборонительный период на хуторе Качалинский стояли фашисты. Есть было нечего, поэтому в ход шли и голуби, и суслики. Звуки, цвета, запахи войны, пулеметные очереди и оглушающие взрывы снарядов, черное небо, дух сгоревшего пороха. На карте треугольник между Суровикино, Калачом. Вот там и жил отец.

Он вспоминает, как впервые увидел немецкие танки: «Мы крутились около наших солдат, когда со стороны хутора Плесистов на пригорке появилось 5 танков. Страшно не было, нам с Гришкой было интересно. Но солдат нам скомандовал, чтоб мы бежали за речку. Вот оттуда мы все и наблюдали. Наши били по танкам, но безуспешно. Тогда немцы решили просто поразвлекаться. Первый снаряд попал в соседний с нашим дом, следующий был наш и еще 3 дома. Все сгорели. Благо было лето. Вырыли окопы-траншеи и спали там сидя».

Отец вспоминает, что немцы, пришедшие в хутор, не зверствовали, они были заняты фронтом. Зимой помогала советским войскам погода. Морозы жгли 40 градусов. Тут в окопе не посидишь. К тому времени подлатали землянку, в ней и ютились. А немцы заняли вторую хату. Колодец промерз, а воду добывать надо было. Так Мария Петровна брала чугунный утюг, раскаляла его и оттаивала воду в колодце.

А по весне ходили за рыбой. Щуку, которую он тащил изо всех сил была размером больше метра и от которой досталась семье только голова, Федор запомнил навсегда. «Добытчик», - гордо назвала его мать.

Кроме немцев на хуторе стояли и венгры, и итальянцы…. Вот те всячески изводили местных жителей.

Помнит, как закончился период оккупации, помнит День Победы. Вспоминая те годы, он как бы переносится туда, это видно по лицу. Да, сколько их, детей войны, рожденных на земле Сталинграда, жили тогда в самом пекле….И выжили, и стали достойными звания СТАЛИНГРАДЦЫ!

После окончании семилетки работал в колхозе: собирали колоски и просо, плели заграждения для снегозадержания, корзины для быков. В 1948 году окончил школу трактористов и продолжил работу в колхозе. После армии в 1957 году обосновался в Тамбовской области с семьей. Окончив Кирсановский техникум механизации, работал в Гавриловской СХТ главным инженером, а затем водителем в Гавриловской ветстанции. Всегда в строю и сейчас накануне своего 90-летнего юбилея.

Для Фёдора Варфоломеевича праздник Победы имеет особое значение. 9 мая, рано утром, он достает все свои награды, юбилейные медали к 55, 60, 65, 70, 75-летию Победы, надевает лучший наглаженный костюм, белую рубашку, начищенные ботинки, шляпу (у него их целая коллекция). И такой нарядный, гордый, высоко подняв голову, идет на торжественный митинг. С честью и радостью, солдатской выдержкой и выправкой стоит весь праздничный парад, слушая слова благодарности от поколений разных возрастов. Что в этот момент он вспоминает? Не говорит, тяжело…

В этом году, он особенно готовился к празднику, ведь год, как и у него, юбилейный – учил стихи и песни военных лет.

Несмотря на свой возраст, молод и весел душой. В этом году мы будем отмечать его 90-летний юбилей, и хоть стихи я отце не прочту (сил не хватит, сразу выкатят слезы, ведь я не такая крепкая, как он), я его крепко обниму и скажу СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ!

Автор Липунцова Татьяна