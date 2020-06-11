Только радость впереди

Что ребенку нужно для счастья? Казалось бы, совсем не много. Чтобы баловали, любили, помогали изучать окружающий мир, общаться с друзьями. Счастливое детство начинается не только с заботы близких - с возможностей, с подушки безопасности, которая помогает семьям даже с небольшим доходом баловать своего малыша. В Тамбовской области есть и возможности, и подушка безопасности. Региональные власти делают все, что нужно и даже немножко больше, чтобы при любых обстоятельствах детство юных тамбовчан было ярким, беззаботным и по-настоящему счастливым.

Поедем в лагерь

Поездка в лагерь – добрая традиция и настоящий ритуал для многих мальчишек и девчонок. Например, двенадцатилетний Вадим Семенов не представляет своего лета без лагеря.

- Мы списываемся, созваниваемся с ребятами. Договариваемся, на какую смену поедем, что с собой возьмем, какие выступления для отряда будем готовить, - говорит мальчик.

Он, как и многие тамбовские ребята, их родители с большой надеждой ждут открытия лагерных смен. Еще месяц назад казалось, что мечты напрасны и из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации привычного летнего отдыха у ребят не будет. Но ситуация улучшилась, а региональные власти анонсировали открытие лагерных смен с середины июля.

По словам начальника управления социальной защиты населения и семейной политики области Анны Ореховой, точная дата начала первой смены пока неизвестна. Лагеря начнут принимать детей сразу после вступления в силу третьего уровня снятия ограничений, что по предварительным оценкам специалистов, произойдет не ранее 10 июля.

Летняя оздоровительная кампания будет не похожа на все предыдущие в связи ограничениями, призванными не допустить случаи заражения коронавирусной инфекцией. Так, из-за необходимости обеспечить социальное дистанцирование, лагеря примут в два раза меньше детей. Кроме того, ребятам запретят покидать территорию лагеря до конца смены.

Но дети и родители согласны и на такой отдых. По предварительным подсчетам специалистов, нынешним летом в лагерях смогут отдохнуть около 4 тысяч детей.

Воспитателей, вожатых и обслуживающий персонал обяжут носить маски и перчатки. Контакты между отрядами сведут к минимуму. Никого посторонних, в том числе и родителей, не пустят на территорию лагеря. Будет увеличен штат медицинских работников.

Между тем продолжительность смены не изменится – она по-прежнему составит 21 день. Стоимость путевки, по сравнению с прошлым годом, незначительно выросла и утверждена в размере 15156 рублей. Также в регионе продолжат действовать сертификаты на приобретение путевок, которые расширяют возможности родителей организовать оздоровительный отдых своему ребенку.

Пока детей планируют принять 23 лагеря из 30. В этом году не будет отправки детей в лагерь «Орленок» на Азовском море. Кроме того, не решен вопрос об организации трудовых и палаточных лагерей.

Подать заявки на путевку в лагерь родители могут уже с 5 июня. В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции это нужно сделать через сайт управления социальной защиты населения и семейной политики области, а также через сайты центров социального обслуживания населения по месту жительства.

Тамбовская область – один из немногих регионов, где сохраняется широкий пакет мер социальной поддержки, позволяющий ребенку отдохнуть на льготных условиях. Для детей, которые не относятся к льготным категориям, также предусмотрено приобретение путевок в лагеря отдыха на условиях частичной оплаты.

Впервые в этом году во всех школах региона с 1 июня запустили онлайн-лагеря. Только за июнь в каждой школе пройдет две-четыре краткосрочные онлайн-смены различной направленности.

Поддержат материально

25 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет получат дополнительную поддержку. Социальная выплата предназначена семьям, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. И с 1 июня тамбовские семьи уже начали получать такую поддержку. Размер ежемесячной выплаты на Тамбовщине составляет 4745 рублей.

В управлении социальной защиты и семейной политики области напоминают, что гражданам, которые уже являются получателями мер социальной поддержки на детей, денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет будет назначена без подачи ими заявления. Остальные могут подать заявление через портал госуслуг.

Будем здоровы!

Счастливое детство во многом начинается со здоровья. Детки должны видеть мир во всем его разнообразии, поэтому на Тамбовщине с особым вниманием подходят к оснащению современным оборудованием детских больниц. До конца 2020 года планируется переоснастить 13 детских поликлиник. В прошлом году новое медоборудование получили 5 лечебных учреждений.

В частности, на днях детская поликлиника четвертой городской больницы Тамбова получила новое офтальмологическое оборудование. В кабинет врача-офтальмолога приобрели щелевую офтальмологическую лампу. Оборудование поставлено по программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» нацпроекта «Здравоохранение».

Щелевая лампа – один из главных инструментов диагностики в арсенале офтальмолога. Она позволяет наглядно увидеть малейшие изменения в состоянии роговицы, слезной пленки, конъюнктивы и век, говорящие об осложнениях.

.

Добро пожаловать в детсад!

Детский сад – это общение, развитие, удивительный мир знаний и современное оборудование, которое позволит раскрыть все способности малыша. На Тамбовщине делается все, чтобы мест в детском саду хватало каждому малышу. А детские сады были по-настоящему волшебными.

«Клубничка» на западе Тамбова, «Акварелька» - на севере. «Подснежник» по улице Астраханская. «Винни-Пух» - в микрорайоне «Телецентр». А «Вишенка» в вишневой столице Тамбовщины городе Уварово. Скоро все они заполнятся смехом детей.

Для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест. На данный момент детские сады строятся в городах Тамбов и Уварово, Тамбовском районе.

Каждый садик будет совершенно не похож на другие содержанием образования, для каждого предусмотрена оригинально написанная концепция. Она отражается не только в содержании программ, но и в оформлении помещений детсада, в закупке оборудования, под нее подбираются педагогические кадры.

Выбор концепции определяется, исходя из потребностей, которые заявляют родители. Утверждается муниципалитетами. В итоге получаются садики, из которых малышам, действительно, не хочется уходить.

Светлана Мерцалова

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Мы реализуем ряд программ, направленных на создание условий для благополучия семей, защиты материнства и детства. В регионе строятся новые детские сады и школы, спортивные центры и лечебные учреждения, создаются условия для творчества, интеллектуального развития и отдыха подрастающего поколения. Особое внимание уделяется малообеспеченным и многодетным семьям, а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Только так, давая детям лучшее, можно наполнить радостью их жизнь, сделать все возможное для развития их способностей.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области