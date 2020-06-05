«Всех нас объединяет любовь к Родине»

На протяжении двадцати лет военно-патриотический клуб «Тамбовский рубеж» прививает жителям региона любовь к Родине. Он был основан в 1999 году с целью сохранения памяти о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Идея о создании военно-патриотического клуба зародилась у его председателя Михаила Суханова в 1998 году, когда он обнаружил обломки советского военного автомобиля «ГАЗ-67». Михаил Михайлович решил во чтобы то ни стало восстановить машину. Причем, по его мнению, такой уникальный раритет не должен был пылиться в музее. Для него он видел более важное предназначение.

Михаил Михайлович хотел, чтобы его земляки смогли прикоснуться к живой легенде, ощутить на себе дух того времени и посидеть в кузове, который повидал ни один десяток советских солдат. Вместе со своими единомышленниками он стал участвовать в парадах и выставках военной техники. Так, у военно-патриотического клуба появилось новое направление в работе – реставрация военных автомобилей.

Постепенно вокруг Михаила Суханова стали появляться люди, которым также как и ему хотелось сохранить память о подвиге наших предков . В настоящее время коллектив клуба насчитывает порядка 20 человек. Все они разного возраста (самому младшему 15 лет, а самому старшему – 53), социального положения и разных профессий, но их объединяет одно – любовь к Родине.

- Времена меняются, меняются люди, но Родина на карте земного шара остается! Вот ее мы и любим, - подчеркнул председатель военно-патриотического клуба «Тамбовский рубеж» Михаил Суханов.

Михаил Суханов

В 2009 году руководителю клуба Петру Муранову пришла в голову мысль создать на его базе специализированное подразделение конструкторов. Эта идея была продиктована тем, что ему довелось найти останки американского армейского автомобиля «Виллис» повышенной проходимости времен Второй мировой войны.

Началось долгая и рутинная работа по восстановлению машины. Параллельно реконструкторы восстанавливали советский грузовик «ЗИС-5», или по-другому «трехтонка» - один из основных транспортных автомобилей Красной Армии во времена Великой Отечественной войны.

На то, чтобы привести две машины в боевое состояние, потребовалось целых восемь с половиной лет. Это очень трудоемкий процесс, требующий много времени и большого энтузиазма. Зато сейчас автомобили на ходу и уже успели поймать на себе сотни восхищенных взглядов тамбовчан.

Петр Муранов с восстановленным автомобилем «ЗИС-5»

- Это дорогого стоит, когда ты видишь, как в глазах земляков горит огонь. Эти машины – немые свидетели военных лет. Люди понимают, что вот она история, и она не потеряна, - сказал Петр Муранов.

Еще одному советскому транспортному средству, которому дали вторую жизнь, стал легковой автомобиль ГАЗ «М-1», именуемый в народе «Черный воронок». Такое название он получил в конце 30-х годов во время массовых сталинских репрессий, когда эта машина перевозила заключенных и арестантов. В 1941 годах автомобиль использовался в качестве командирских машин старшего офицерского состава.

Другим важным направлением деятельности клуба являются исторические реконструкции боевых сражений 1941-1945 годов. Это удивительное и захватывающее зрелище, позволяющее его участникам оказаться на поле боя и почувствовать себя солдатами.

Тамбовский рубеж на параде 2019 года в г.Воронеж

- Наш клуб представляет 68 регион на крупных реконструкторских мероприятиях в масштабах РФ. За годы своего существования он зарекомендовал себя с положительной стороны. Мы стараемся восстановить и сохранить память наших дедов и прадедов. Это особенно важно сделать для молодого поколения. Все мы знаем, что сейчас молодежь воспитывается на Интернете, где зачастую информация бывает сильно искажена. Мы же показываем, как все было на самом деле, используя оружие, экипировку и военную технику тех лет, - пояснил Петр Муранов. – Среди зрителей часто бывают историки и искусствоведы, поэтому наша задача изобразить бой максимально правдоподобно, чтобы не вызвать у них вопросов.

Реконструкция того или иного события происходит по заранее подготовленному сценарию, но конечно, бывает и так, что все идет не по плану. Тогда участникам боя приходится импровизировать. Однако здесь главное не переборщить, ведь от этого может серьезно пострадать реалистичность сцены.

Большая работа проводится членами военно-патриотического клуба с детскими садами и школами города Тамбова. Каждый год в преддверии Дня Победы они выезжают к ребятам, готовят с ними сценки, устраивают для них полевые кухни и т.п. Дети с большим воодушевлением разучивают стихи и песни о войне, сажают сады памяти и гордо демонстрируют портреты своих прадедов.

- Патриотизм он не приходит просто так, его нужно постоянно воспитывать, начиная с раннего детства. Только тогда, вырастая, человек сможет ощутить причастность к своему народу и своей Родине, - уверен руководитель военно-патриотического клубе «Тамбовский рубеж». – Тамбов – единственный город в Европе, который за всю свою историю выдержал 86 длительных осад и не был никогда покорен. Поэтому у каждого жителя 68 региона должен быть свой рубеж, который волей судьбы можно отстоять.

Подробнее о деятельности военно-патриотического клуба 2Тамбовский рубеж» можно узнать, пройдя по ссылке https://vk.com/tambovskijrubezh

Материал опубликован при поддержке частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Автошкола «Авто-диагностика»

Ксения АЛЕШИНА