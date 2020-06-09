2020-06-09T15:27:55+03:00
Общество

Владимир Салмин побывал с рабочим визитом в Тамбове

Председатель Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин провёл встречу с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным
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Собеседники обсудили ряд вопросов сотрудничества Сбербанка с администрацией области. Александр Никитин дал позитивную оценку эффективности внедрения в Тамбовской области при участии Сбербанка ряда проектов, в том числе, в сфере цифровизации. К примеру, сейчас ежедневно совершается более 40 тыс. безналичных оплат по банковским картам и более 20 тыс. оплат по социальным транспортным картам за услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом. Повсеместная замена талонов для льготных категорий населения на социальные транспортные карты позволила обеспечить экономию расходов бюджета. Также успешным признан перевод 76 % общеобразовательных учебных заведений региона на безналичную оплату питания школьников.

Финансирование Сбербанком проекта с АО «Тепличное» по строительству тепличного комплекса позволило увеличить ежегодный объём производства овощей на 900 т. Эффективной стала сделка государственно-частного партнёрства Сбербанка с АО «Тамбовская сетевая компания» по финансированию расходов по ремонту и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры.

По словам Владимира Салмина, структура кредитного портфеля Тамбовского отделения Сбербанка соответствует структуре региональной экономики, а инвестиции в аграрное и промышленное производство, в строительный комплекс и предпринимательский сектор содействуют развитию региона. В условиях пандемии Сбербанк обеспечивает доступность услуг для частных и корпоративных клиентов.

В ходе встречи были рассмотрены предложения об использовании продуктов экосистемы ПАО Сбербанк в интересах Тамбовской области.

- Город Тамбов один из первых в России проявил интерес к такому продукту экосистемы, как «Монитор мэра», что позволяет контролировать работу коммунального транспорта, его эффективность и качество работы, - отметил Председатель Центрально-Чернозёмного банка.

Речь шла и о таких внедряемых в регионе цифровых решениях SberX, как детекция патологии легких по результатам КТ на основе искусственного интеллекта ПАО Сбербанк. На очереди комплексное предложение для Тамбовской области в рамках СберРешений, что даст возможность более активно внедрять финансовый и кадровый аутсорсинг, а также автоматизированный расчет заработной платы. По приглашению губернатора Сбербанк проведёт в Тамбове «Цифровой день», в рамках которого специалисты представят весь спектр продуктов экосистемы.

Был рассмотрен ряд других тем, представляющих взаимный интерес. Во встрече приняли участие Заместитель Председателя Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко, управляющий Тамбовским отделением Сбербанка Владимир Компаниец, а также вице-губернаторы Любовь Третьякова и Сергей Юхачёв.

В завершение визита Владимир Салмин ответил на вопросы тамбовских журналистов.

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