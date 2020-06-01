2020-06-01T14:20:09+03:00
Общество

В Воронежской области празднование Дня защиты детей проходит в режиме онлайн

Председатель Воронежской областной Думы, председатель Попечительского совета реготделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов сообщил, что из-за пандемии программа главного детского праздника была скорректирована
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Международный День защиты детей под эгидой Детского фонда в Воронежской области отмечается с 1987 года. 1 июня дети из малообеспеченных и многодетных семей, победители научных и творческих олимпиад, а также дети с ограниченными возможностями здоровья по традиции обычно отправляются в Москву. Ежегодно из регионов РФ и стран ближнего зарубежья приглашение посетить столицу получают около 12 тысяч школьников.

В этом году из-за ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, путешествие в Москву и другие праздничные мероприятия перенесли на более поздний срок. Такое решение было принято членами Российского детского фонда (РДФ).

Как отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Попечительского совета Воронежского областного отделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов, несмотря на ряд ограничений, связанных с пандемией, праздничное настроение воронежским детям будет обеспечено. Тем более, что День защиты детей совпадает с началом летних каникул.

.

.

– Международный День защиты детей пройдет в этом году в онлайн-формате. А традиционная поездка в Москву обязательно состоится, хоть и пройдет в этом году позже обычного. Мы планируем, что на осенних каникулах ребята смогут посетить театры, музеи, главные достопримечательности столицы нашей Родины, – рассказал Владимир Нетёсов.

Торжества решили приурочить к годовщине принятия Конвенции о правах ребенка.

.

.

– Мы рассчитываем, что праздничные мероприятия в полном объеме пройдут в ноябре 2020 года. Это будет не только время осенних каникул, но и памятная для сотрудников Детского фонда дата. Именно в ноябре 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. В числе официальных лиц, принимавших участие в ее подписании, был основатель и председатель тогда еще Советского, а ныне Российского детского фонда писатель и общественный деятель Альберт Лиханов, – рассказала председатель Воронежского областного отделения Российского детского фонда Марина Севергина.

Она также отметила, что при поддержке депутатов Воронежской областной Думы и правительства региона продолжается реализация различных просветительских и социально значимых программ, среди которых такие, как «Детская библиотека», «Многодетная семья», «Духовное воспитание» и другие.

.

.

– В сотрудничестве с депутатами Воронежской областной Думы мы проводим мероприятия для многодетных и малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных детей. Особенно популярны праздничные программы ко Дню семьи и Дню матери. Ежегодно участниками этих торжеств становятся более 40 000 детей, – отметила Марина Севергина. – А в 2017 году по инициативе попечительского совета Фонда дан старт уникальному конкурсу профессионального мастерства имени Марины Картавцевой. В нем участвуют только учителя, которые работают с детьми, требующими особого педагогического подхода.

1 июня 2020 года запланирован ряд праздничных мероприятий, которые пройдут в режиме онлайн. Так, в Воронеже в День защиты детей Воронежское отделение «Российского детского фонда» предоставит через интернет-ресурсы возможность посмотреть спектакли Театра юного зрителя и академическом театре драмы им. А.В. Кольцова. Департамент культуры Воронежской области планирует организовать показ концертов, лекций, выставок, проектов, посвященных празднованию международного Дня защиты детей на сайтах учреждений культуры.

.

.

Воронежская специальная музыкальная школа проведет онлайн-выставку творческих работ учащихся школы «Мир глазами детей». Также к Международному дню защиты детей будет приурочен онлайн-конкурс детского рисунка с объектами дворцового комплекса Ольденбургских. Совместно с фондом «ДоброСвет» департамент культуры планирует на своем официальном сайте выложить запись спектакля «Сказки Лукоморья» с возможностью оставить пожертвования детям с онкологическими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Воронежской области празднование Дня защиты детей проходит в режиме онлайн
Председатель Воронежской областной Думы, председатель Попечительского совета реготделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов сообщил, что из-за пандемии программа главного детского праздника была скорректирована
Новости 24
В тамбовском кожвендиспансере открыли детское отделение
На Тамбовщине 21-летнего жителя Воронежской области осудили за дачу взятки полицейскому
В Тамбовской области работающие пенсионеры могут продлить электронные больничные до 11 июня
Тамбовчанке грозит колония за плохое обращение с детьми
В Тамбове жители девяти улиц останутся без электричества
Во время рейдов тамбовские полицейские поймали более 20 пьяных водителей
В городе Уварово дополнительно развернули 120 коек для пациентов с коронавирусом
В Котовске мужчина угнал эвакуатор, чтобы покататься по городу
В Тамбовской области заповедник «Воронинский» возобновляет свою работу
Тамбовчанина задержали за кражу колес с автомобиля
На Тамбовщине в селе Вторые Левые Ламки приводят в порядок местный Дом культуры
Тамбовчанка украла у соседки золотые украшения на 12 тысяч рублей
В Тамбове пройдет акция, приуроченная ко Дню русского языка
Тамбовчанин не справился с управлением машиной на «грунтовке» и перевернулся в поле
Приятные сюрпризы к Международному дню защиты детей для россиян приготовил Сбербанк
Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области превысило 3 тысячи человек
В Мичуринске отремонтируют 12 участков тротуаров