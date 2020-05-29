Мэрия Тамбова готова отдать дома-памятники «за рубль»

В администрации города Тамбова подготовили проект документа, который, в случае его одобрения, позволит передать в частные руки дома-памятники. Таких объектов культурного наследия, находящихся на балансе муниципалитета сейчас больше 100, среди них много аварийных и уже расселенных домов. Градозащитники давно обращали внимание чиновников на состояние таких памятников. Они пустуют, разрушаются, а в некоторых случаях исторические здания становятся объектами посягательств вандалов.

Так, в прошлом году несколько мужчин пытались разобрать на кирпичи дом дворян Теннис ( в реестре Госохраны его официальное название - дом предводителя Тамбовского дворянства А. И. Сатина), расположенный на ул. Комсомольской, 41.

После инцидента внимание на памятник обратили в мэрии и Гордуме. В администрации прошло совещание, а депутаты гордумы пригласили чиновников на заседание комитета городского хозяйства, чтобы разобраться в происходящем и найти пути спасения ценного дома. Выяснилось, что теоретически дать вторую жизнь таким домам-памятникам есть. Здание необходимо должным образом оформить и передать в частные руки с обременением, то есть новый собственник должен будет отреставрировать объект за свой счет.

Кстати, во многих городах страны уже давно действуют программы «памятник за рубль» действуют во многих городах страны. В столице ее внедрили еще в 2012 году, позже такой подход на вооружения взяли другие населенные пункты, где есть, что сохранять. Программа предусматривает передачу в долгосрочную аренду объектов культурного наследия, которые находятся в плачевном состоянии, частным лицам. Новый собственник в определенные договором сроки должен отреставрировать его и приспособить для современного использования. После того, как эти условия будут выполнены, арендная плата составит всего 1 рубль за квадратный метр, а вот начальную стоимость аренды, например, в обеих столицах, определяют по рыночной ставке.

По такому же пути общественники вот уже много лет уговаривают пойти и в Тамбове. Тогда разваливающимся памятникам удалось бы найти хозяина и сохранить их. Но до сих пор такой программы в областном центре не было. Хотя возможность распоряжаться такими домами и раньше у города была. Но, как объясняли чиновники, подготовить для реализации объект культурного наследия, который использовался как жилой дом – это «тысяча и одна ночь». Сначала здесь необходимо перевести жилые помещения, то есть квартиры, которые когда то занимали люди, в нежилые. При этом придется каким-то образом оформлять перепланировки, которые были сделаны, но не узаконены в прежние годы, документацию необходимо подготовить и для земельного участка, прилегающего к зданию. Только после этого здание можно было бы выставить на аукцион и по итогам конкурса определить владельца, который займется его восстановлением. Все эти процедуры занимают около года. Серьезно этой проблемой в городе еще не занимались, случаи продажи объектов культурного наследия до сих пор – единичны. А сейчас, вроде как решились.

Согласно проекту постановления администрации города, неиспользуемые, находящиеся в неудовлетворительном состоянии памятники, которые находятся на балансе города, собираются передавать в аренду на льготных условиях. Их будут выставлять на аукцион по льготной цене - 1 рубль за 1 кв. м. в год. Победитель аукциона получит здание в пользование сроком на 49 лет. Не исключено, что в процессе торгов, если на них заявится несколько участников, стоимость арендной платы может вырасти. Тогда, как говорится в документе, победитель будет оплачивать не рубль, а цену, определившуюся на аукционе.

При этом арендатор здания обязан будет провести работы по сохранению дома не позднее, чем через 7 лет, предварительно подготовив и согласовав проектную документацию. Как только это условие будет выполнено, цена аренды снова упадет до рубля. Если на аукционе стоимость здания не вырастет, то арендная стоимость изначально будет установлена в размере 1 рубль за кв. м. Естественно, на объект культурного наследия будет распространяться охранное обязательство: здания-памятники нельзя видоизменять, уничтожать их элементы и т.д.

Предусмотрено и наказание для арендаторов, которые не выполнят установленные городом условия. Например, тем кто нарушит 7-летние сроки, данные на то, чтобы привести здание в порядок, грозит штраф. Его рассчитают исходя из рыночной цены стоимости аренды за все то время, что объект был в пользовании. Муниципалитет потребует устранить нарушения сроков реставрации, а если это сделано не будет – расторгнет договор. При этом за работы, которые к этому времени успеют сделать в здании, никакой компенсации арендатору не положено.

- Это хорошая попытка и, конечно, лучше, чем совсем ничего не делать, - считает известный тамбовский краевед, градозащитник Дмитрий Гнатюк. – Однако я с трудом представляю себе, как это будет реализовываться на практике. О неиспользуемых объектов культурного наследия в относительно хорошем состоянии не требующих серьезного ремонта мне не известно. Хотя, может, конечно, они и есть. Да и вкладывать деньги в чужую собственность, мне кажется, мало кто решится. Но опять же - это лучше, чем ничего.

Дмитрий Гнатюк не понаслышке знает, что это такое – восстанавливать памятник истории. Именно он еще в 2017 году купил на объявленном мэрией аукционе дом по ул. Лермонтовской, 26, который принадлежал городскому голове Ивану Потапову. Давно расселенное аварийное здание пустовало на тот момент больше 10 лет. На торги его выставили за символическую цену – 4 тысячи 300 рублей, но в процессе аукциона она выросла до 150 тысяч рублей. Дмитрий Гнатюк планирует сделать здесь музей Ивана Потапова. Но из-за долгого согласования документации до сих пор не может приступить к строительным работам. По его словам, все эти три года, прошедшие с момента покупки здания, были потрачены на согласование проекта реставрации. Его приходилось переделывать три раза. При этом восстанавливать дом без разрешительной документации было нельзя, а здание между тем продолжало ветшать и чтобы оно не разрушилось, к нему даже подставили специальные подпорки. Сейчас очередной вариант проектной документации Дмитрий передает на государственную техническую экспертизу и рассчитывает в течение месяца получить на него положительное заключение. После этого, наконец, можно будет приступить к восстановлению здания. По самым скромным подсчетам, учитывая износ памятника, его восстановление обойдется в сумму от 20 до 65 тысяч рублей за квадратный метр, а таких квадратных метров в музее Ивана Потапова запланировано 600. Так что восстановление старинных зданий – дело не только долгое, но и дорогое…

КСТАТИ

В Тамбове выставили на продажу два памятника

На заседании гордумы, которое прошло в среду, 27 мая, администрация выступила с инициативой продать дом памятник, расположенный на ул. Советская, 61/8. Его оценили в 1,2 млн рублей, а также четыре помещения еще в одном объекте культурного наследия, расположенного по ул. Интернациональная, 43/1. Это «Дом купца В. К. Венедиктова», в котором несколько лет назад произошел пожар. За них город планирует выручить 747 тыс. руб.

- На мой взгляд, шансы продать второй этаж дома В.К. Венедиктова (а помещения находятся на 2-м этаже, под поврежденной кровлей - ред.) не особо большие, здание находится в ужасающем состоянии, нужны солидные средства, - считает депутат Тамбовской городской думы Артем Александров. – Непонятно, почему город не провел восстановительные работы, хотя бы косметические, ведь тогда муниципальную собственность можно было бы попытаться реализовать по более высокой цене.

На эти претензии в мэрии отвечают, что на содержание и ремонт памятников у города нет средств, поэтому единственный способ сохранить их – передать новым владельцам.