Асфальт для нашего двора

Ровная асфальтовая дорожка, аккуратно обрамленная бордюрным камнем. Парковка для автомобилей. Скамейки для бабушек. Игровая площадка для детишек. Освещение у подъездов. Цветники под окнами. Такая идиллия есть далеко не в каждом дворе. Но в последние годы благоустроенных дворов, парков и скверов становится все больше. Комфортная городская среда расширяет свое пространство благодаря одноименной федеральной программе.

Новый сквер на Набережной тамбовчане назвали «Лукоморье».

Первые готовы

Раньше остальных реализацию программы этого года начали в Мичуринске. Как поясняют в администрации наукограда, такое решение принято с расчетом завершить основную часть благоустройства до конца июня, чтобы мичуринцы летний сезон встретили с обновленными дворами. При этом все запланированные работы обсуждались с населением заранее. 80 процентов дворов, запланированных для обновления на 2020 год в Мичуринске, уже охвачены благоустройством.

С опережением сроков ведут работы в Моршанске. В частности, очень рады преображению своего двора жители дома 76 по улице Интернациональная. В четырехэтажке проживает много семей с детьми, людей старшего возраста. Теперь им в обновленном дворе проводить время будет особенно приятно. Здесь уже появился новый асфальт, установлены урны и лавочки.

Как рассказали в администрации города Моршанска, многие жители хотят, чтобы их двор включили в муниципальную программу. Подают заявки, вкладывают собственные деньги в проведение работ: 5-процентное софинансирование жителями процессов благоустройства - обязательное участие в муниципальной программе Моршанска.

«Будет и на вашей улице праздник, - теперь говорят соседям жители обновленных территорий города, - было бы желание формировать и поддерживать вокруг себя комфортную среду».

По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, завершено обустройство пятнадцати дворовых и пяти общественных территорий, включенных в программу этого года.

В Тамбове созданы общедомовые чаты, которые помогут жителям быть в курсе работ по преображению своего двора.

Ноу-хау Тамбова

Интересный проект реализуется в Тамбове. Для обсуждения хода и темпов проведения благоустроительных работ по программе «Формирование комфортной городской среды», их качества, общения с подрядчиком и заказчиком, созданы специальные общедомовые чаты. По мнению организаторов проекта, они призваны заменить традиционные общедомовые собрания, помогут жителям быть в курсе работ по преображению своего двора.

- Это интересно и очень удобно. Мы привыкли к тому, что плохо знаем, что вокруг происходит. Никакой дополнительной информации, ничего особенного. А здесь и за ходом работ можно следить, и за активностью соседей понаблюдать, - сказала Юлия Скворцова, жительница дома 237 по улице Карла Маркса в Тамбове.

В этом году в программу «Формирование комфортной городской среды» в областном центре включено 36 дворов. И в большинстве из них ремонтные работы уже начались. В рамках нового проекта на досках объявлений у подъездов домов, участвующих в программе, разместили информацию с QR-кодом общедомового чата, куда каждый желающий может написать свое мнение, пожелание или вопрос, касающийся проводимых работ.

У «Лукоморья»

На прошлой неделе были подведены итоги интернет-голосования жителей Тамбова по выбору названия для деревянного городка на улице Набережная, благоустройство которого проводится в этом году все по той же программе. По информации администрации города Тамбова, в интернет-голосовании приняли участие 1280 человек. При этом 21 процент голосов респонденты отдали варианту «Лукоморье».

Губернатор Александр Никитин призывает использовать разные формы работы с населением, активно привлекать жителей к обсуждению работ по благоустройству территорий. И на Тамбовщине все шире внедряются онлайн-форматы общения с населением.

Около месяца назад администрация города объявила сбор предложений по названию обновленного детского городка, так полюбившемуся горожанам. За десять отведенных дней на специальную электронную почту поступило 132 варианта от тамбовчан самых разных возрастов: подростков и студентов, мамочек с детьми, коренных горожан, любящих Тамбов и небезразличных к наименованию его знаковых мест.

Члены Общественного совета города отобрали десять лучших вариантов, которые и были вынесены на голосование. Оно проходило на официальном интернет-портале администрации города Тамбова. По его результатам больше всего голосов набрало название «Лукоморье».

Городские власти неоднократно подчеркивали важность сохранения стиля деревянного детского городка. После реконструкции здесь появятся новые малые архитектурные формы. Продолжит радовать гостей парка и полюбившийся горожанам персонаж — деревянный дракон, которого планируется отреставрировать. А чтобы он не скучал создадут ему в пару еще одного дракона.

В Мичуринске продолжается благоустройство Набережной.

По новой Набережной

В Мичуринске продолжается работа над созданием уникального ландшафтного парка-набережной. В 2019-м наукоград стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реконструкцию набережной из федерального бюджета получено 85 миллионов рублей. Как отметили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, по контракту срок реализации проекта - 30 ноября 2020 года.

Подрядчик, а им выступает ООО «РемСтройИнвест», к работе приступил в марте. Была расчищена территория набережной от кустарников и деревьев. Сейчас ведутся основные строительные работы. В этом году проект благоустройства набережной включает строительство экотроп, пешеходных переправ, проездов, тротуаров, площадок, устройство малых архитектурных форм (каскады турников, перекладины для отжимания, брусья, спортивные комплексы, необходимое оборудование для пляжного волейбола, кабинка для переодевания, спасательная станция). Здесь будут проложены велосипедные дорожки со специально оборудованными парковочными местами, которые позволят также и велосипедистам отдыхать на красивейшем берегу реки Каменка.

Как не раз отмечал губернатор Александр Никитин, в его адрес поступало много обращений с просьбами провести реконструкцию набережной. Мичуринцам хотелось иметь такое же красивое место отдыха, как и в Тамбове. Победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», позволит провести значительные работы по обустройству набережной. На эти цели будет привлечено финансирование и по другим программам. Стоимость всех запланированных мероприятий по благоустройству набережной составит 167,7 миллиона рублей.

Общая протяженность благоустраиваемой территории - более 3 километров, что позволит соединить историческую часть города с микрорайоном Донское.

Светлана Мерцалова

Языком цифр

В 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на Тамбовщине планируется благоустроить 183 двора и 110 общественных пространств. На эти цели будет направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавят и местные бюджеты.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» способствовал не только успешному благоустройству населенных пунктов, дворов, но и сплотил жителей. Мы делаем общее доброе дело. И пусть этот проект не такой финансово емкий, как многие инвестиционные проекты, которые мы реализуем на территории области, но он имеет большой социальный эффект.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области