В мае заработала прямая господдержка бизнеса

И областная Дума внесла изменения в три закона, касающиеся налогообложения малого и среднего бизнеса. Таким образом, многие предприятия МСП, индивидуальные предприниматели могут воспользоваться мерами финансовой и нефинансовой поддержки как федерального, так и регионального уровней.

В новой реальности

Тамбовская экономика перестроилась к работе в новых условиях. Сектор АПК (это более 1500 предприятий) осуществляет работу в штатном режиме, придерживаясь жестких санитарных правил. Посевные работы идут в соответствии с графиком, который корректируется только погодными условиями.

Продовольственного дефицита в торговой сети не наблюдается. Запасы продукции составляют двух-трех месячную норму потребления, по отдельным видам - до шести месяцев.

На 34 промышленных предприятиях установлен режим неполной занятости, на рабочих местах присутствуют более 60 процентов сотрудников.

Десять предприятий легкой промышленности наладили выпуск гигиенических масок. Потребность населения в санитарно-гигиенических масках полностью обеспечена.

По данным на конец апреля, численность безработных граждан увеличилась на 55 человек. Увеличение связано с постановкой на учет тех, кто уволен в период 2004-2019 годов. Всего на учете в службе занятости сегодня 4325 человек, а заявленных вакансий 8227 единиц. Выплачиваются пособия по безработице в размере 12130 рублей. Его получили уже более 3 тысяч тамбовчан.

- За кредитом на зарплату под ноль процентов обратились 37 предприятий на сумму более 52 миллионов рублей. Одобрено до первомайских праздников — половина заявок. По кредитным каникулам и отсрочке — 316 обращений, одобрено пока 136. Но есть и отказы. В результате принятых мер поддержки выпадающие доходы консолидированного бюджета области, по нашим расчетам, составят порядка 200 миллионов рублей, - прокомментировала начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева, отметив, что процесс приема заявок продолжается.

В кризисной ситуации стало ясно, что на господдержку могут рассчитывать дисциплинированные предприятия, имеющие трудовые договоры с сотрудниками и договоры аренды недвижимости.

В последней декаде апреля в регионе было дано разрешение на возобновление работы ряда предприятий, но строго контролируется соблюдение санитарного режима.

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Второй правительственный пакет

Второй пакет поддержки МСП направлен на удовлетворение бизнеса в дополнительных финансовых средств, необходимых для невелировния негативных последствий в экономике в связи с короновирусной инфекцией.

В мае и июне будет предоставлена безвозмездная финансовая помощь на выплату заработной платы и неотложные задачи МСП наиболее пострадавших отраслей. Будет выплачиваться по одному МРОТ (12 130 руб.) на каждого занятого в организации при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от численности на 1 апреля 2020 г. Государственные гранты для МСП можно использовать по своему усмотрению - на выплату зарплат, коммунальные и другие обязательные платежи. По поручению президента России механизм получения грантов сделан максимально простым. Прямые выплаты государства малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле-мае.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников: "По факту, мы будем смотреть, что случилось в компании с численностью работников и выплатила ли она заработную плату. И по сути мы будем компенсировать компании часть средств, которые организация уже выплатила своим работникам."

По инициативе главы государства В.В.Путина, вторым пакетом мер отсрочка по уплате страховых взносов на шесть месяцев распространена не только на микропредприятия, но также на все пострадавшие от пандемии предприятия малого и среднего бизнеса. ФНС России запустила веб-сервис для оформления субсидий малым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Получить деньги смогут только те компании и ИП, которые удовлетворяют ряду условий – к примеру, они должны входить по ОКВЭД в список отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса.

Региональные льготы

Депутаты областной Думы предоставили льготы для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения: произошло снижение налоговых ставок по налогу на доходы. Арендаторы объектов недвижимости могут рассчитывать на предоставление отсрочки или освобождения от арендной платы от своих арендодателей в рамках заключенных договоров аренды. В свою очередь арендодатели могут получить соответствующую льготу от государства при уплате налога на имущество организаций.

С бизнес-сообществом в регионе проводится большая информационно-разъяснительная работа как через институты поддержки предпринимательства (деловое пространство «Геометрия бизнеса», Центр координации поддержки бизнеса, Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, бизнес-инкубатор), «горячую линию» управления экономической политики администрации области, так и через социальные сети. На «прямой линии» с предпринимателями в соцсети «Вконтакте», которая проходит по будням с 17 часов, находится и.о. вице-губернатора Сергей Юхачев.

Бизнес-инкубатор – уникальная площадка

Бизнес-инкубатор активно работает с предпринимателями в период пандемии. Ежедневно здесь проводят консультирование по разным вопросам: от источников финансирования и бухгалтерского обслуживания до юридической и информационной поддержки. А также предоставляют площадки для онлайн-проектов.

Как рассказала Ольга Лаптева, многие тамбовские предприниматели поняли, что пришла пора перестраивать работу по-новому. Ориентиры в новых условиях как раз и подсказывают в бизнес-инкубаторе. Также здесь помогают создавать бизнес-планы, готовить документы на получение мер государственной поддержки.

- Мартовский шок давно прошел. Первая неделя действительно была сложной, поступало много панических вопросов. А уже в начале апреля люди начали думать о новых реалиях жизни и о будущем. Период самоизоляции превратился в организационный период для будущих проектов. У нас появилось время анализ, подготовку и старт, - рассказала Ольга Лаптева.

Сейчас в предпринимательской среде идет поиск новых ниш рынка и переформатирования бизнеса.

Со своими инициативами обращается в бизнес-инкубатор молодежь. Есть идея создать в Тамбове молодежную телестудию. В мае стартует фестиваль ремесленников «Своими руками» – пока в интернет-формате. Он дает возможность умельцам заявить о себе и своем бренде. Главная цель проекта - популяризация ремёсел, промыслов и восстановление ценности ручного творческого труда. Сейчас в группе фестиваля в соцсети ВКонтакте идут трансляции народного творчества.

Многих наверняка увлечет частная инициатива «Союз 21». Ее целью является выявление и поощрение активных, целеустремлённых тамбовчан, чья деятельность влияет на повышение качества жизни и уровень социально-экономического состояния общества. Каждый желающий может принять участие в этом проекте и рассказать об интересных людях и их идеях. Подробнее можно узнать на сайте регионального Центра управления и культуры www.rcmc68.ru

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«Горячие линии» для бизнеса

По вопросам соблюдения прав работников предприятий и организаций проконсультируют в Государственной инспекции труда в Тамбовской области: (4752) 58-02-61, (4752) 58-36-19 (время работы: понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 15.30). В отношении работников предпенсионного возраста – по телефону (4752) 58-10-38.

Вопросы организации работы торговли можно выяснить по «горячей линии» управления по развитию промышленности и торговли области: (4752) 79-15-71.

На вопросы об экономических антикризисных мерах ответят специалисты управления экономической политики администрации Тамбовской области: (4752)79-20-56 и (4752)79-20-98.

В деловом пространстве «Геометрия бизнеса» (89107556663, 84752559740, электронная почта siv@geometry68.ru) и Торгово-промышленной палате (тел. 75-63-53, электронная почта tpp@totpp.ru).

Прием обращений от налогоплательщиков осуществляется на электронный почтовый ящик: SC.R6800@nalog.ru. Получить консультацию в Федеральной налоговой службе России можно по телефону: 8-800-222-22-22.

СТОПКОРОНАВИРУС. Важная информация.

Под рубрикой «СТОПКОРОНАВИРУС» на официальном портале администрации области www.tambov.gov.ru размещается вся актуальная информация о событиях и фактах, связанных с этой темой: правовая информация, новости, рекомендации, консультации.

Общий объем антикризисной программы в условиях пандемии коронавируса, с учетом второго пакета мер поддержки экономики, представленного президентом, превысил 2 трлн рублей.

От первого лица

Глава администрации Александр Никитин: «Малый и средний бизнес получает сегодня максимально возможную поддержку. Администрация области взаимодействует со всеми федеральными ведомствами, местным самоуправлением, чтобы найти оптимальные решения для стабилизации предпринимательской деятельности в сегодняшних кризисных условиях».

Наталия Полякова

"Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области"