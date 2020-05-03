В Воронежской области законодательно утвердили новую меру господдержки МСП

Воронежская областная Дума законодательно закрепила возможность для таких организаций использовать имущество региона в качестве залога для обеспечения их обязательств.

На 56 заседании регионального парламента был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты области». Документом были дополнены новыми положениями Законы «О развитии малого и среднего предпринимательства в Воронежской области» и «О залоге имущества, находящегося в собственности Воронежской области».

Закон был подготовлен в целях дополнительной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах спорта, дошкольного образования и обрабатывающего производства. Владимир Нетёсов напомнил, что на территории Воронежской области на текущий момент региональное имущество может предоставляться в залог с целью обеспечения обязательств области, обязательств инвесторов по реализации особо значимых проектов, а также обязательств градообразующих и системоообразующих организации области и организаций регионального значения.

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– Расширение списка потенциальных получателей данной меры господдержки означает, что субъекты МСП в вышеперечисленных сферах смогут более уверенно смотреть на перспективы развития собственных проектов, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

После принятия закона необходимо будет внести изменения и в ряд других нормативных правовых актов региона, в том числе потребуется утвердить порядок проведения отбора субъектов МСП для предоставления в залог областного имущества.