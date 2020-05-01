В Воронежской области для представителей малого бизнеса созданы специализированные информационные площадки

На текущий момент в регионе действует два актуальных информационных ресурса, непосредственно связанных с деятельностью парламентского Совета по устойчивому развитию экономики региона, созданного, в том числе, для оказания дополнительной информационной поддержки широкому кругу представителей малого и среднего бизнеса в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

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– На данный момент Совет успешно аккумулирует всю актуальную информацию, связанную с поддержкой представителей малого и среднего бизнеса в регионе в текущих экономических условиях, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – По инициативе депутатов регионального парламента на базе Комитета Воронежской областной Думы по промышленности, инновациям и цифровому развитию был создан сайт для обращений предпринимателей Воронежской области http://it.duma36.ru/. Сегодня эта информплощадка уже агрегировала ряд актуальных для субъектов малого и среднего бизнеса предложений от муниципальных образований Воронежской области, предпринимателей, бизнес-ассоциаций и граждан. Все полученные обращения и предложения оперативно обрабатывались и обобщались. Наиболее актуальные и значимые из них рассматривались на заседаниях Совета по устойчивому развитию экономики Воронежской области при облдуме.

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Как сообщил председатель Комитета Воронежской областной Думы по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко, всего с 14 по 27 апреля на сайт поступило около сотни обращений. Большая часть из них была направлена муниципальными районами и городскими округами. Содержащиеся в них предложения касались широкого спектра проблем населения и предпринимателей в период пандемии COVID-19 и возможных путей их решения. Со стороны предприятий они касались преимущественно предоставления кредитных, налоговых, арендных льгот, субсидий, информационно-консультационной помощи, расширения перечня пострадавших отраслей и видов деятельности, которые можно осуществлять в период действия особого режима.

Обращения и предложения от организаций и индивидуальных предпринимателей затрагивали вопросы получения отсрочек, реструктуризации и применения льготных ставок по кредитам, применения отсрочек и льгот по налогам, скидок и отсрочек по арендной плате, расширения перечня пострадавших отраслей. В ряде случаев речь шла о предоставлении прямых субсидий для тех предприятий, которые оказались в наиболее тяжелой финансовой ситуации.

Обращения и предложения от бизнес-ассоциаций преимущественно касались проблем предоставления кредитов малому и среднему бизнесу. Особенно актуальной оказалась тема кредитов на выплату заработной платы и другие первоочередные нужды под 0% годовых. Кроме того, от ряда бизнес-ассоциаций поступили предложения о прямой выплате субсидий наиболее пострадавшим организациям, испытавших сильное падение спроса на свою продукцию и услуги.

Со стороны населения затрагивались вопросы регулирования цен на социально значимые товары и услуги, оказания материальной помощи малоимущим и пострадавшим в период пандемии гражданам, предоставления льгот по оплате ЖКХ, снабжения средствами борьбы с коронавирусом, информационно-консультационной помощи, просьбы о предоставлении материальной помощи для многодетных и малоимущих семей, оказавшихся в тяжелой ситуации в период пандемии коронавируса.

В целях информирования предпринимательского сообщества региона об особенностях ведения бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции и мерах государственной поддержки автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 28 марта 2020 года создана «горячая линия», в ходе работы которой квалифицированными специалистами оказываются консультативные услуги субъектам МСП и лицам планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность. Самыми распространенными являлись вопросы, касающиеся возможностей организаций работать согласно действующим на данный момент нормативным правовым актам, возможности продолжать деятельность, если в перечень реализуемых товаров добавить товары первой необходимости, оформления документов о продолжении (возобновлении) работы. Также обращения касались получения льготных кредитов и условий «кредитных каникул», возможности изменения условий аренды. Многих также интересовало, какие меры поддержки предусмотрены для субъектов МСП Воронежской области в части отсрочки уплаты налогов и изменения налоговых ставок.

Центром совместно с департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области было организовано проведение 2 вебинаров с целью поддержки МСП – арендаторов в крупных торговых центрах, занятых в сфере ресторанного и event-бизнеса.

Кроме того, совместно с ФНС России проведен вебинар «Реализация мер поддержки в форме отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для пострадавших отраслей». На 7 мая запланировано проведение вебинара, направленного на разъяснение правила предоставления субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса из перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции

Для адаптации бизнеса к изменяющимся условиям и развития актуальных навыков реализован ряд вебинаров , в которых приняло более 300 субъектов МСП физических лиц планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность.